Según el Consejo Fiscal, entre 2021 y finales del año pasado, el Congreso aprobó 229 leyes con impacto fiscal negativo (101 por insistencia), con un costo estimado de 3.5% del PBI.
Según el Consejo Fiscal, entre 2021 y finales del año pasado, el Congreso aprobó 229 leyes con impacto fiscal negativo (101 por insistencia), con un costo estimado de 3.5% del PBI.
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Daniel Velandia
Daniel Velandia

Como he comentado en este espacio en ocasiones anteriores, existen motivos para ser optimistas sobre las perspectivas de la economía peruana en los próximos años, incluyendo términos de intercambio en niveles históricamente altos y la resiliencia de la institucionalidad económica, con la independencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) como un ancla clave. Sin embargo, será necesario tomar medidas que permitan aprovechar plenamente estos vientos externos favorables, de tal modo que se alcancen mayores tasas de crecimiento y se reduzcan las brechas sociales y de infraestructura.

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