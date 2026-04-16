Elecciones 2026. Fotos: Joel alonzo/ @photo.gec
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, según estimó Javier Gonzáles Olaechea, excanciller.

Gonzáles Olaechea indicó que esta demora sería por la cantidad de electores y las impugnaciones de actas,

“Al día de hoy (15 de abril) en la mañana, 4,632 impugnaciones ya se habían presentado. Hay que entender que las impugnaciones, están actuando los personeros y además, van a ir creciendo conforme pasa el tiempo”, señaló a Cuentas Claras de Canal N.

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, lo que alarga todo el proceso de conteo oficial.

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Cabe precisar que en el proceso electoral del año 2021 el conteo oficial recién fue proclamado el 18 de mayo, 37 días después de haberse realizado la primera vuelta.

Así se vio el panorama en las afueras del colegio San Luis Gonzaga en San Juan de Miraflores en la jornada extraordinaria de elecciones este lunes 13 de abril. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Así se vio el panorama en las afueras del colegio San Luis Gonzaga en San Juan de Miraflores en la jornada extraordinaria de elecciones este lunes 13 de abril. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

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