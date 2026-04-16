Los resultados oficiales del conteo de votos al 100% realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de las Elecciones 2026 estaría aproximadamente entre la primera o segunda semana de mayo, según estimó Javier Gonzáles Olaechea, excanciller.

Gonzáles Olaechea indicó que esta demora sería por la cantidad de electores y las impugnaciones de actas, las cuales mientras sigan aumentando, especialmente entre los candidatos que disputan el segundo lugar, el cierre definitivo se postergará.

“Al día de hoy (15 de abril) en la mañana, 4,632 impugnaciones ya se habían presentado. Hay que entender que las impugnaciones, están actuando los personeros y además, van a ir creciendo conforme pasa el tiempo”, señaló a Cuentas Claras de Canal N.

LEA TAMBIÉN: López Aliaga pide al JNE suspender proclamación de resultados

Gonzáles Olaechea precisó que cada impugnación exige un procedimiento especifico y que, en tanto dichas actas no se resuelven, no pueden ser contabilizadas, lo que alarga todo el proceso de conteo oficial.

LEA TAMBIÉN: Gremios empresariales exigen la destitución del jefe de la ONPE

Cabe precisar que en el proceso electoral del año 2021 el conteo oficial recién fue proclamado el 18 de mayo, 37 días después de haberse realizado la primera vuelta.