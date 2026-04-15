Candidato de izquierda pasaría a segunda vuelta. Foto composición Gestión
Candidato de izquierda pasaría a segunda vuelta. Foto composición Gestión
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Los activos peruanos se desploman el miércoles después de que un candidato de izquierda emergiera como el probable contendiente que avanzará a la segunda vuelta contra la conservadora Keiko Fujimori en segunda vuelta.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.