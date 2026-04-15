El sol peruano se debilitaba un 1.4% frente al dólar, su mayor caída en seis semanas, y era la moneda con peor desempeño entre las principales divisas, según datos recopilados por Bloomberg. El índice MSCI Perú se hundía 6.3%, mientras que los bonos en dólares cayeron a lo largo de toda la curva.

Fujimori aseguró un lugar en el balotaje en las primeras etapas del conteo, pero tras algunos días de conteo el legislador Roberto Sánchez se estaría posicionando en el segundo lugar por encima de otros candidatos de derecha.

Sánchez es un aliado del encarcelado expresidente Pedro Castillo, cuya elección hace cinco años provocó la mayor fuga de capitales registrada en Perú.

El conteo continúa en curso, después de que la elección del domingo se extendiera hasta el lunes.

“Es el efecto Sánchez, el mercado está incorporando más riesgo en sus modelos financieros”, dijo Alberto Arispe, director ejecutivo de la corredora peruana Kallpa SAB.

Los gestores de fondos temen que Sánchez lleve adelante las promesas inconclusas de Castillo, incluida la reescritura de la constitución favorable al mercado. También ha insinuado que reemplazaría a Julio Velarde, el histórico jefe del banco central, una vez que finalice su mandato.

Sol se debilita tras resultado de elecciones generales 2026. Foto Bloomberg

En un escenario ideal para los inversionistas, el candidato de derecha Rafael López Aliaga, que actualmente ocupa el tercer lugar, se enfrentaría a Fujimori en el balotaje del 7 de junio.

Los activos peruanos suelen ser inmunes a la inestabilidad política del país, ya que sigue siendo una de las pocas grandes economías de la región con calificación crediticia de grado de inversión. En los últimos años, la volatilidad ha sido poco frecuente —incluso para la moneda— durante turbulentos procesos de destitución presidencial.

“El sol probablemente seguirá bajo presión hasta que haya mayor claridad sobre el respaldo a Sánchez de cara a la segunda vuelta”, dijo Erick Martínez Magaña, estratega de Barclays en Nueva York.

Con poco más del 90% de los votos contabilizados, los sufragios rurales, que se espera favorezcan a Sánchez, siguen llegando, al igual que los votos de peruanos en el extranjero, que se inclinan por López Aliaga.No está claro cuándo la autoridad electoral de Perú finalizará el conteo, mientras miles de actas han sido impugnadas y deberán ser revisadas antes de que se oficialicen los dos candidatos que avanzarán.

“Los inversionistas necesitan algo de tiempo para reevaluar el resultado inesperado de las elecciones”, dijo William Snead, estratega de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.