El sector financiero habría registrado un incremento de 9.8% en sus utilidades durante el primer trimestre del 2026. (Foto: Jorge Cerdán/ GEC)
El sector financiero habría registrado un incremento de 9.8% en sus utilidades durante el primer trimestre del 2026. (Foto: Jorge Cerdán/ GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Las compañías líderes del país, en promedio, habrían continuado acumulando ganancias durante los primeros meses del 2026, particularmente las mineras, en contraposición a lo observado en otros sectores, ¿cuál es la foto al día de hoy?

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