La utilidad neta de las empresas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) bajo la cobertura de Kallpa SAB habría alcanzado los S/ 12,658 millones en el primer trimestre del año, por encima de los S/ 8,712 millones del 2025. De ese modo, se habría registrado una variación interanual de 45.3%.

El sector minero habría registrado una utilidad neta de US$ 2,713 millones, mayor en 81.9% a la ganancia de US$ 1,492 millones en el primer trimestre del 2025.

Sin embargo, ese resultado habría estado distorsionado por gastos extraordinarios de Minsur, vinculados a operaciones discontinuadas, precisa la casa de bolsa.

Excluido dicho efecto, la utilidad neta recurrente del sector habría crecido 67.3% interanual, impulsada por los mayores precios de los metales, que más que habrían compensado la contracción prevista en los volúmenes de producción de Southern y Minsur, resalta Kallpa SAB.

Las utilidades recurrentes de las empresas cupríferas habrían crecido en el primer trimestre 64.3%, impulsadas principalmente por un incremento de 37.3% del precio del cobre en el periodo. El de la plata subió en 162.2%.

A su vez, las ganancias de las polimetálicas habrían alcanzado US$ 174.1 millones en el primer trimestre de este 2026 (variación interanual de 133.6%), favorecidas por los mayores precios de los metales básicos y preciosos, que habrían ayudado al mejor desempeño de Nexa y Volcan.

Jorge Ramos, chief capital markets & investor relations officer de Fibra Prime, destacó que las mineras habrían aprovechado los mayores ingresos para ganar eficiencias operativas y reducir costos.

“Lo que interesa es el precio promedio del periodo (el primer trimestre)”, apuntó Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital, haciendo alusión a que los precios de los metales se recuperaron y se han mantenido altos. Ello, pese a la caída tras el anuncio de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed en enero y luego del bajón generado por el inicio de la guerra de Irán.

Las ganancias de las polimetálicas habrían alcanzado US$ 174.1 millones en el primer trimestre de este 2026. Foto: Andina/ Referencial.

Demanda interna

Sin embargo, las utilidades de las empresas relacionadas con la demanda interna habrían alcanzado los S/ 3,187 millones, por debajo de los S/ 3,240 millones del año anterior (caída de interanual de 1.6%), influenciadas por los menores resultados de las empresas de los sectores energía, consumo e infraestructura, según Kallpa SAB.

El sector financiero, por su parte, habría registrado un incremento de 9.8% en las utilidades, principalmente por mayores ingresos, así como menores provisiones, ante la mejora en el comportamiento de pago de los clientes del sistema bancario.

El sector consumo habría reportado una caída de 11.2% en la utilidad neta, ante menores márgenes que habría reportado Alicorp y por pérdidas cambiarias de Inretail.

Las utilidades del sector infraestructura habrían disminuido 19.5% interanual, principalmente por menores márgenes de Aceros Arequipa, Ferreycorp y Unacem, debido a mayores costos y al registro de pérdidas cambiarias. “Empresas como Ferreycorp son mucho más sensibles (a movimientos en el dólar) porque comercializa maquinaria importada”, comentó Espada.

En ese sentido, explicó esa sensibilidad con un ejemplo. Si la empresa compró maquinaria en diciembre del año pasado en 1 millón de dólares, lo registra en la contabilidad por un valor de S/ 3.364 millones (al tipo de cambio del cierre del año pasado).

Si al finalizar marzo no vendieron ese activo, sigue con el mismo valor en los estados financieros. Sin embargo, la deuda con la que la empresa financió dicha importación va a subir, pues para el cálculo en soles ya no se aplicará el tipo de cambio de diciembre, sino el de hoy que es mayor, explicó Espada (Al cierre de marzo el precio del dólar fue de S/ 3.4775 por lo que la deuda sería equivalente a S/ 3.4775 millones).

Sector energía

El sector energía, por su parte, habría reportado un retroceso en sus utilidades de 52.4% interanual, según Kallpa SAB, como consecuencia de menores ingresos y un incremento de los costos, particularmente, en el consumo de combustible, debido a la emergencia por el gasoducto de TGP.

Emergencia por el gasoducto de TGP impactó en el sector eléctrico. (Foto: Andina).





Expectativas

“Lo que nos falta (como país) es dinamizar el tema de infraestructura“, expresó Jorge Ramos, de Fibra Prime, afirmando que ello dependerá ”mucho" del resultado electoral.

“Es muy difícil que una empresa vinculada a la demanda interna registre (en lo que resta del 2026) esos crecimientos en ingresos (observados en el sector minero)”, manifestó Jorge Espada, de Valoro Capital, por lo que anticipa que la actividad extractiva seguirá siendo este año la que liderará las ganancias en la plaza limeña.

Al aumentar las ganancias de las empresas peruanas en el 2026, se esperaría que sus trabajadores reciban mayores utilidades, pero esto sucedería recién el próximo año, cuando se reparta lo correspondiente al ejercicio en curso.

Según EY, las compañías suelen distribuir entre el 5% y el 10% de sus utilidades a sus empleados, variando ese porcentaje en cada sector.