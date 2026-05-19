El grupo Andino da un paso significativo hacia los mercados de capitales europeos. (Foto: Cortesía Andino Investment Holding)
El grupo Andino da un paso significativo hacia los mercados de capitales europeos. (Foto: Cortesía Andino Investment Holding)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Andino Inversiones Global S.A. (AIG), holding peruano especializado en y y accionista mayoritario de la , recibió la aprobación formal para cotizar sus acciones ordinarias en BME Growth, el sistema multilateral de negociación (SMN) gestionado por BME MTF Equity en España.

La admisión fue comunicada por la propia AIH a la El representante legal de la compañía, Carlos Vargas Loret de Mola, suscribió el comunicado desde las oficinas del holding en Miraflores, Lima.

¿Qué es el BME Growth?, la apuesta internacional del holding peruano Andino

El BME Growth es una orientada a empresas en expansión, administrada por BME (Bolsas y Mercados Españoles). Asimismo, compite con mercados alternativos como el AIM de Londres y ofrece acceso a capital institucional europeo con menores exigencias regulatorias que el mercado continuo.

El movimiento convierte a AIG en la entidad cotizada del grupo a nivel internacional, mientras AIH mantiene su presencia en el mercado de valores peruano bajo supervisión de la SMV. Esta estructura —matriz en español, subsidiaria local registrada— es poco frecuente en el ecosistema corporativo peruano y podría abrir la puerta a una mayor visibilidad del grupo ante inversionistas europeos.

La compañía no precisó en su comunicado el volumen de acciones admitidas a cotización ni el precio de referencia inicial en BME Growth, datos que se conocerán conforme avance el proceso de debut bursátil en Madrid.

Terminal de carga de SAASA en el aeropuerto Madrid-Barajas, una infraestructura de más de 6,000 m2. Foto: Grupo Andino
Terminal de carga de SAASA en el aeropuerto Madrid-Barajas, una infraestructura de más de 6,000 m2. Foto: Grupo Andino
LEA TAMBIÉN: Firmas de EE.UU. y España buscan ingresar a Perú en seguridad y legaltech

Grupo Andino pasa de pérdida a utilidad de S/ 75.8 millones en un año

Andino Investment Holding c, revirtiendo la pérdida de S/ 1.2 millones del mismo periodo de 2025. El resultado se apoyó en dividendos de sus subsidiarias Andino Capital Holding y Almafin, que sumaron S/ 78.3 millones.

En el plano financiero, el grupo canceló en febrero su deuda con el Banco Santander, reduciendo sus pasivos de S/ 142.8 millones a S/ 77.1 millones. Su patrimonio, en tanto, creció hasta S/ 418.2 millones frente a los S/ 342.4 millones del cierre de 2025.

Un hecho clave del trimestre fue el cobro del laudo arbitral del CIADI a favor de Kuntur Wasi —su negocio conjunto en el proyecto del — por el que el Estado peruano pagó US$ 91.2 millones en enero de 2026, nueve años después de la resolución unilateral del contrato de concesión.

LEA TAMBIÉN: Grupo Andino arranca operaciones en España con terminal capaz de mover 80,000 toneladas al año

TE PUEDE INTERESAR

Filial española del Grupo AJE apunta al mercado de bebidas alcohólicas: ¿nueva marca a la vista?
Española MO debuta en Perú con dos locales: ¿qué propone en diseño y accesibilidad?
VeryAgro y el negocio que busca “cultivar” en Latam: incursión comenzará por Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.