Andino Inversiones Global S.A. (AIG), holding peruano especializado en infraestructura aeroportuaria y servicios logísticos y accionista mayoritario de la empresa peruana Andino Investment Holding S.A.A. (AIH), recibió la aprobación formal para cotizar sus acciones ordinarias en BME Growth, el sistema multilateral de negociación (SMN) gestionado por BME MTF Equity en España.

La admisión fue comunicada por la propia AIH a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) El representante legal de la compañía, Carlos Vargas Loret de Mola, suscribió el comunicado desde las oficinas del holding en Miraflores, Lima.

¿Qué es el BME Growth?, la apuesta internacional del holding peruano Andino

El BME Growth es una plataforma bursátil española orientada a empresas en expansión, administrada por BME (Bolsas y Mercados Españoles). Asimismo, compite con mercados alternativos como el AIM de Londres y ofrece acceso a capital institucional europeo con menores exigencias regulatorias que el mercado continuo.

El movimiento convierte a AIG en la entidad cotizada del grupo a nivel internacional, mientras AIH mantiene su presencia en el mercado de valores peruano bajo supervisión de la SMV. Esta estructura —matriz en mercado bursátil español, subsidiaria local registrada— es poco frecuente en el ecosistema corporativo peruano y podría abrir la puerta a una mayor visibilidad del grupo ante inversionistas europeos.

La compañía no precisó en su comunicado el volumen de acciones admitidas a cotización ni el precio de referencia inicial en BME Growth, datos que se conocerán conforme avance el proceso de debut bursátil en Madrid.

Terminal de carga de SAASA en el aeropuerto Madrid-Barajas, una infraestructura de más de 6,000 m2. Foto: Grupo Andino

Grupo Andino pasa de pérdida a utilidad de S/ 75.8 millones en un año

Andino Investment Holding cerró el primer trimestre de 2026 con una utilidad neta de S/ 75.8 millones, revirtiendo la pérdida de S/ 1.2 millones del mismo periodo de 2025. El resultado se apoyó en dividendos de sus subsidiarias Andino Capital Holding y Almafin, que sumaron S/ 78.3 millones.

En el plano financiero, el grupo canceló en febrero su deuda con el Banco Santander, reduciendo sus pasivos de S/ 142.8 millones a S/ 77.1 millones. Su patrimonio, en tanto, creció hasta S/ 418.2 millones frente a los S/ 342.4 millones del cierre de 2025.

Un hecho clave del trimestre fue el cobro del laudo arbitral del CIADI a favor de Kuntur Wasi —su negocio conjunto en el proyecto del aeropuerto de Chinchero— por el que el Estado peruano pagó US$ 91.2 millones en enero de 2026, nueve años después de la resolución unilateral del contrato de concesión.