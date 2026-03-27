La startup española VeryAgro, que opera un marketplace para la compra y venta de insumos agrícolas, busca captar US$ 577,000 para financiar su expansión internacional, que incluye su ingreso al mercado peruano.

En concreto, la compañía planea destinar estos recursos a fortalecer su área comercial y mejorar su plataforma digital, con miras a crecer fuera de Europa.

VeryAgro funciona como una plataforma que conecta a agricultores con proveedores de productos como fertilizantes, sistemas de riego y maquinaria, facilitando las compras y comparaciones en un solo lugar, de acuerdo con información de la empresa, reportó Murcia Plaza.

El ingreso al Perú forma parte de su estrategia para expandirse en Latinoamérica, con el mercado local como su primer destino en la región hacia 2027.

“Queremos utilizar estos fondos para invertir en la plataforma, automatizar procesos y reforzar el equipo comercial”, señaló Virginia Olivares, CEO de VeryAgro.

Actualmente, la empresa opera en España y Portugal, donde ha venido consolidando su modelo de negocio en el sector agrícola.

VeryAgro cuenta con más de 60 proveedores en su plataforma y una recurrencia de clientes de 95%. (Foto: referencial).

Expansión y proyecciones

VeryAgro registró ventas por alrededor de US$ 577,000 en 2025 y proyecta duplicar esa cifra en 2026, con ingresos cercanos a US$ 1.15 millones, de acuerdo con Murcia Plaza.

Para 2027, VeryAgro estima alcanzar ingresos por alrededor de US$ 3.2 millones, en paralelo con su expansión hacia nuevos mercados, incluido Perú.

En ese contexto, el ingreso al país forma parte de su plan de crecimiento internacional y de su apuesta por ampliar su presencia fuera de Europa.