Aerolíneas respaldan la apertura del transporte aéreo, pero alertan de tareas pendientes. (Fuente: Andina)
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

El Gobierno propone una política de “cielos abiertos” para liberalizar el transporte aéreo, lo que permitirá que más aerolíneas operen en el país con menos restricciones. Si bien el proyecto presentado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha obtenido respaldo del sector, aún quedan puntos pendientes por resolver.

