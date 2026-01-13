Las autoridades aeronáuticas de Perú y Colombia ratificaron un Memorándum de Entendimiento destinado a fortalecer, ampliar y flexibilizar las relaciones aerocomerciales entre ambos países, con el objetivo de consolidar el hub aéreo de Lima y generar nuevas oportunidades de conectividad internacional para las aerolíneas peruanas.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, señaló que esta iniciativa se alinea con la nueva Política Nacional Multisectorial de Aeronáutica Civil, actualmente en proceso de formulación y aprobación, orientada a impulsar la integración aérea del país con el resto del mundo, mejorar la conectividad internacional y generar mayores beneficios para la ciudadanía y la economía nacional.

El acuerdo incorpora, asimismo, disposiciones regulatorias modernas en línea con los estándares internacionales, que promueven una mayor flexibilidad operativa y facilitan el desarrollo de alianzas estratégicas entre las aerolíneas designadas de ambos países, incluyendo acuerdos de cooperación comercial y de código compartido.

Este instrumento internacional permitirá una mayor conectividad en beneficio de los usuarios del transporte aéreo y abrirá nuevas oportunidades para el crecimiento del turismo. En ese sentido, se amplían las posibilidades de conexiones internacionales hacia mercados de alta demanda como Estados Unidos y Canadá, incrementando el valor del mercado peruano y contribuyendo a la consolidación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como uno de los principales hubs de la región, sostuvo el MTC.

Para el viajero peruano, esto se traduce en una oferta más diversa de rutas, mayor competencia entre aerolíneas y, potencialmente, precios más competitivos para viajes internacionales. Foto: MTC.

“Para los viajeros peruanos, el acuerdo se traducirá en una oferta más amplia de rutas, mayor competencia entre aerolíneas y, potencialmente, tarifas más competitivas en los vuelos internacionales”, anotó.

Desde el punto de vista empresarial, el entendimiento alcanzado con Colombia representa un hito en las relaciones aeronáuticas bilaterales, al brindar a los operadores aéreos nacionales una base regulatoria más sólida para planificar sus operaciones con mayor eficiencia, previsibilidad y oportunidad, sostuvo el MTC.

Finalmente, el MTC indicó que reafirma su compromiso de continuar promoviendo una aviación civil moderna, integrada y competitiva, como parte de la estrategia de desarrollo del país.