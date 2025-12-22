El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció el inicio del vuelo directo Barcelona–Lima por parte de la aerolínea LEVEL, una operación de alto valor estratégico que establece la conexión aérea sin escalas entre la capital catalana y el Perú, y que contribuirá de manera significativa a la recuperación y fortalecimiento del flujo turístico y comercial entre ambos destinos.

La nueva ruta Barcelona–Lima comenzará a operar a partir del 3 de junio del 2026, con una frecuencia de tres vuelos semanales (miércoles, viernes y domingo). Como parte de su lanzamiento, la aerolínea ofrecerá una tarifa promocional desde US$ 369 por tramo.

Con esta operación, LEVEL se convierte en la única aerolínea que ofrece vuelos directos entre Barcelona, desde el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona–El Prat, y Lima, a través del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El inicio de esta ruta tiene un significado especial para el Perú y España, al acercar dos ciudades unidas por profundos lazos históricos, culturales y económicos. Asimismo, permitirá viajes más eficientes para los turistas internacionales, fortalecerá la conectividad aérea del país y ampliará las opciones de acceso desde uno de los principales hubs del sur de Europa.

Este anuncio es resultado del trabajo sostenido de promoción para fortalecer la conectividad aérea internacional, liderado por el Mincetur, a través de PromPerú, en espacios estratégicos como Routes World, el principal encuentro global de aerolíneas y destinos.

En ese marco, representantes del Viceministerio de Turismo y de PromPerú sostienen reuniones técnicas en las que se presentan indicadores clave sobre el potencial del destino Perú, con el objetivo de incrementar la conectividad aérea y facilitar un mayor acceso de turistas internacionales al país.

España se consolida como el principal mercado emisor de turistas europeos hacia el Perú y el séptimo a nivel internacional. De acuerdo con el Perfil del Turista Español 2024 de PromPerú, este viajero registra un gasto promedio de US$ 1,840 y una estadía media de 15 noches, lo que evidencia su alto impacto económico en los destinos peruanos.

Entre enero y noviembre del 2025, el Perú recibió 3′130,121 turistas internacionales, de los cuales 130,967 fueron de nacionalidad española, cifra que representa un crecimiento de 4.4% en comparación con el mismo periodo del 2024 (125,433). Estos resultados confirman la relevancia del mercado español y la importancia de seguir ampliando la conectividad aérea directa.

LEVEL es la aerolínea del grupo IAG (International Airlines Group), matriz que integra a compañías como Iberia, British Airways y Vueling. Con base en Barcelona, la aerolínea ofrece una propuesta competitiva de vuelos intercontinentales con tarifas accesibles y una experiencia personalizada bajo su concepto Fly Your Way.

Su flota opera con cabinas Premium y Economy, adaptándose a distintos perfiles de viajeros, y concentra sus vuelos directos desde Barcelona hacia destinos en Estados Unidos y América Latina. Desde su creación, LEVEL se ha posicionado como una alternativa atractiva para quienes buscan eficiencia operativa, flota moderna y flexibilidad en su experiencia de viaje.