Las aerolíneas mexicanas de bajo costo Volaris y Viva anunciaron este jueves que se fusionarán para aumentar su capacidad de vuelo, en un acuerdo que de ser autorizado resultaría en una de las mayores compañías aéreas del país.

Bajo el arreglo alcanzado ambas empresas mantendrán sus operaciones actuales con marcas diferenciadas, explicaron en un comunicado, sin precisar el monto de la operación.

“Se espera que esta transacción genere importantes beneficios para colaboradores, los pasajeros, la sociedad en general, proveedores y accionistas tanto de Volaris como de Viva”, añadieron las empresas, cuyo mayor competidor en el mercado mexicano es Aeroméxico.

Volaris y Viva aseguraron que con este nuevo grupo empresarial se “ampliará el acceso a viajes aéreos de bajo costo” y habrá más alternativas a través de códigos compartidos.

La transacción -que se espera que se complete en 2026- está sujeta a las autorizaciones regulatorias en México y en “otras jurisdicciones donde Volaris y Viva operan“.

La fusión de ambas aerolíneas ocurre en un contexto complicado para el sector en México. En octubre, Estados Unidos canceló 13 rutas de líneas mexicanas hacia su territorio.

Washington dijo que tomó la decisión al acusar a las autoridades mexicanas de incurrir en prácticas anticompetitivas al reducir las franjas horarias de vuelo de las aerolíneas de su país y obligarlas a mover sus operaciones de carga hacia una terminal en las afueras de Ciudad de México.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó esas sanciones.