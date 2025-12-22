En un contexto marcado por la cancelación de vuelos internacionales —como la anunciada por Latam— debido a la TUUA (tarifa aeroportuaria o Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto) de transferencia, vigente desde diciembre, una nueva compañía aérea internacional llegará al próximo año. Se trata de Level, aerolínea de bajo costo del grupo IAG (International Airlines Group), conglomerado que integra compañías como Iberia, British Airways y Vueling. ¿Cuándo empezará a operar esta nueva conexión?

En detalle, Level anunció el inicio de su vuelo directo entre Barcelona y Lima, una operación que restablece la conexión aérea sin escalas entre la ciudad catalana y el Perú, según informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

La nueva ruta comenzará a operar el 3 de junio de 2026, con tres frecuencias semanales, programadas para los miércoles, viernes y domingos . Como parte de su lanzamiento, la aerolínea pondrá a disposición una tarifa promocional desde US$ 369 por tramo.

Con esta operación, Level se convertirá en la única aerolínea que ofrecerá vuelos directos entre Barcelona , desde el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona–El Prat, y Lima, a través del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Dicho anuncio es resultado del trabajo de promoción para fortalecer la conectividad aérea internacional, realizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y Promperú, en espacios estratégicos como Routes World, el principal encuentro global de aerolíneas y destinos, informó el ente estatal.

La nueva ruta entre Lima y Barcelona comenzará a operar en junio de 2026 con tres vuelos semanales y precios de lanzamiento desde US$ 369 por tramo. Foto: Andina.

España es el principal emisor de turistas europeos

España se posiciona, según cifras oficiales, como el principal mercado emisor de turistas europeos hacia el Perú y el séptimo a nivel internacional. De acuerdo con el Perfil del Turista Español 2024 de Promperú, este visitante registra un gasto promedio de US$ 1,840 y una estadía media de 15 noches, lo que evidencia su elevado impacto económico en los destinos nacionales.

Entre enero y noviembre de 2025, el Perú recibió 3′130,121 turistas internacionales, de los cuales 130,967 fueron de nacionalidad española, cifra que representa un crecimiento de 4.4 % en comparación con el mismo periodo de 2024, confirmando la relevancia del mercado español para el turismo peruano.

