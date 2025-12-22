Level, aerolínea de bajo costo del grupo IAG confirmó el inicio de una operación sin escalas que volverá a unir Barcelona con el Perú. Foto: Andina.
Level, aerolínea de bajo costo del grupo IAG confirmó el inicio de una operación sin escalas que volverá a unir Barcelona con el Perú. Foto: Andina.
Redacción Gestión
En un contexto marcado por tarifa aeroportuaria o Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto) , vigente desde diciembre, una nueva compañía aérea internacional llegará al próximo año. Se trata de, conglomerado que integra compañías como Iberia, British Airways y Vueling. ¿Cuándo empezará a operar esta nueva conexión?

En detalle, Level anunció el inicio de su vuelo directo entre Barcelona y Lima, una operación que restablece la conexión aérea sin escalas entre la ciudad catalana y el Perú, según informó la.

La nueva ruta comenzará a operar el 3 de junio de 2026, con tres frecuencias semanales, programadas para los miércoles, viernes y domingos. Como parte de su lanzamiento, la aerolínea pondrá a disposición una tarifa promocional desde US$ 369 por tramo.

Con esta operación, Level se convertirá en la única aerolínea que ofrecerá vuelos directos entre Barcelona, desde el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona–El Prat, y Lima, a través del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Dicho anuncio es resultado del trabajo de promoción para fortalecer la conectividad aérea internacional, realizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y Promperú, en espacios estratégicos como Routes World, el principal encuentro global de aerolíneas y destinos, informó el ente estatal.

La nueva ruta entre Lima y Barcelona comenzará a operar en junio de 2026 con tres vuelos semanales y precios de lanzamiento desde US$ 369 por tramo. Foto: Andina.
La nueva ruta entre Lima y Barcelona comenzará a operar en junio de 2026 con tres vuelos semanales y precios de lanzamiento desde US$ 369 por tramo. Foto: Andina.

España es el principal emisor de turistas europeos

España se posiciona, según cifras oficiales, como el principal mercado emisor de turistas europeos hacia el Perú y el séptimo a nivel internacional. De acuerdo con el Perfil del Turista Español 2024 de Promperú, este visitante registra un gasto promedio de US$ 1,840 y una estadía media de 15 noches, lo que evidencia su elevado impacto económico en los destinos nacionales.

Entre enero y noviembre de 2025, el Perú recibió 3′130,121 turistas internacionales, de los cuales 130,967 fueron de nacionalidad española, cifra que representa un crecimiento de 4.4 % en comparación con el mismo periodo de 2024, confirmando la relevancia del mercado español para el turismo peruano.

