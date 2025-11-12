LATAM cancela vuelos por una huelga de pilotos que inició a medianoche. Foto: GEC
LATAM cancela vuelos por una huelga de pilotos que inició a medianoche. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

la cual inició durante la medianoche del 12 de noviembre, afectando los viajes programados para los días 12 y 13 de noviembre.

Según detalló la empresa, , por lo que se dispusieron diversas alternativas, incluyendo cambios en itinerarios y devoluciones.

“Siguiendo con nuestro compromiso con todos los pasajeros que tienen vuelos programados en estas fechas y con el propósito de entregarles tranquilidad y el apoyo necesario, hemos implementado medidas para reducir el número de personas afectadas y ofrecerles la mejor alternativa posible”, señaló el vicepresidente de Clientes de LATAM Airlines Group, Paulo Miranda.

LEA TAMBIÉN: Jorge Chávez: Latam advierte perjuicios por nueva tarifa de conexión, ¿en riesgo ser hub?

debido a, lo que consideran, una necesidad de “recuperar las condiciones previas a 2020 para los pilotos, tal como ya ocurrió con otros estamentos de la compañía”.

“LATAM reafirma su disposición permanente al diálogo con el sindicato y su compromiso de alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes”, puntualizó la aerolínea.

LEA TAMBIÉN: ¿La TUUA amenaza las nuevas rutas internacionales de Sky desde Lima?: Esto dice su gerente

LATAM trabaja en soluciones de viaje para pasajeros afectados

Por otra parte,

La compañía afirmó tener como objetivo fundamental la protección de los usuarios ofreciendo, en 24 horas, soluciones los que resulten afectados.

LEA TAMBIÉN: Latam y los US$ 30 millones que destinará en el aeropuerto Jorge Chávez para mejorar la experiencia

En tanto, el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, el más grande del país, reportó no haber notado anomalías en el flujo habitual de personas. Por ello, recomendaron a los viajeros consultar el estado del vuelo con la aerolínea, antes de movilizarse a la terminal aérea para evitar esperas.

Elaborado con información de EFE.

La aerolínea afirmó tener como objetivo fundamental la protección de los usuarios ofreciendo, en 24 horas, soluciones los que resulten afectados. (Fuente: Andina)
La aerolínea afirmó tener como objetivo fundamental la protección de los usuarios ofreciendo, en 24 horas, soluciones los que resulten afectados. (Fuente: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

ATSA Airlines proyecta crecer 9% en facturación este año y ampliar su flota en 2026
Koplast alista dos nuevas líneas de tuberías en fábrica de Lurín y retorno a Bolivia
Ryanair deja también aeropuertos en Francia, Alemania, Austria y bálticos por las tasas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.