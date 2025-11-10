Su modelo diversificado y sostenible impulsa el crecimiento incluso en un entorno competitivo. (Foto: ATSA Airlines)
Su modelo diversificado y sostenible impulsa el crecimiento incluso en un entorno competitivo. (Foto: ATSA Airlines)
La compañía peruana con capitales 100% peruanos. Este 2025, la compañía proyecta crecer 22% en vuelos, 15% en pasajeros y 9% en facturación, impulsada por un modelo de negocio diversificado que combina servicios aéreos y terrestres.

, además de su división terrestre enfocada en mantenimiento aeronáutico, soporte y gestión de aeronaves. Este esquema le ha permitido atender sectores estratégicos como la minería, la energía, la agroindustria y el turismo, fortaleciendo su papel como un actor clave en la conectividad regional del país.

Actualmente, ATSA mantiene una participación entre el 1.5% y el 1.6% del mercado nacional, consolidando su presencia en zonas donde otras aerolíneas no operan. Su aporte es decisivo en regiones con alta demanda de transporte aéreo y limitada infraestructura terrestre, reforzando su compromiso con el desarrollo descentralizado del Perú.

Las rutas de ATSA fortalecen el turismo y las exportaciones

Fundada en 1980, , al combinar resiliencia, innovación y visión de largo plazo. “En ATSA no solo transportamos pasajeros; conectamos regiones, impulsamos la economía y salvamos vidas. Cada una de nuestras rutas representa una oportunidad para el turismo, el comercio y, sobre todo, el desarrollo regional”, afirmó Christian Gutiérrez, gerente comercial de la compañía.

En el plano operativo, la aerolínea cuenta con rutas que abarcan Chachapoyas, Huánuco, Tingo María y Mazamari, siendo las dos primeras las que concentran el 70% de su operación comercial. Estas conexiones han dinamizado el turismo en el nororiente y la selva central, además de contribuir al fortalecimiento de las cadenas agroexportadoras de café y cacao.

Uno de los pilares de su modelo de negocio es el servicio MEDEVAC, especializado en evacuaciones aeromédicas. Hasta la fecha, ATSA ha realizado más de 2,600 traslados con una tasa de mortalidad en vuelo del 0% y cumplimiento del 100% de las misiones, lo que refuerza su compromiso con la salud y la seguridad de los peruanos en las zonas más remotas.

Expansión regional y ampliación de red de destinos

De cara al futuro, , lo que permitirá ampliar su red de destinos y fortalecer su eficiencia operativa. Además, prevé expandir el ATSA Service Center, su unidad de mantenimiento aeronáutico, para incluir trabajos en aeronaves Airbus, un paso clave en su estrategia de crecimiento técnico e industrial.

Esta expansión también busca fortalecer la competitividad del sector aeronáutico peruano y promover la capacitación continua de técnicos locales, impulsando así el desarrollo de talento especializado dentro del país. Con ello, ATSA refuerza su visión de largo plazo y su aporte a la sostenibilidad de la aviación nacional.

“Somos una empresa peruana que ha sabido adaptarse en todo momento a las diferentes coyunturas del país. Nuestro compromiso es seguir creciendo con el Perú, generando conectividad donde otros no llegan. Donde aterriza un avión de ATSA, nace una oportunidad para el desarrollo”, agregó Gutiérrez.

