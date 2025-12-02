En diálogo con Gestión, Lucía Ginzo, directora de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Flybondi, informó que el vuelo inaugural correspondió al tramo Iguazú–Lima, el cual aterrizó a las 10 de la mañana en territorio peruano. Minutos después despegó el servicio Lima–Iguazú, que llegó a las 18:00 horas (hora argentina).

“Por ahora, en esta primera etapa, este trayecto va a tener dos vuelos semanales, los lunes y viernes”, precisó la ejecutiva. La nueva conexión, añadió, permite también enlaces con otras operaciones de la aerolínea. “Flybondi vuela desde Puerto Iguazú a Buenos Aires y a la provincia de Córdoba desde el 4 de diciembre”, mencionó.

Desde la capital de Argentina, la low cost ofrece además una red amplia de vuelos domésticos a distintos puntos del país.

Con vuelos los lunes y viernes, Flybondi conecta Lima con Puerto Iguazú y ofrece nuevas posibilidades de enlace hacia Buenos Aires, Córdoba y una amplia red doméstica en Argentina. Foto: Andina

Expectativa de ocupabilidad de nueva ruta

¿Cual es la expectativa para esta nueva operación? La representante de la aerolínea señaló que, para las rutas internacionales, la expectativa es alcanzar “ entre un 80% y un 85% de ocupación ”. En el caso del mercado doméstico argentino, precisó, Flybondi suele registrar niveles incluso superiores, debido a la naturaleza de esas operaciones.

Si bien actualmente otras aerolíneas también cubren este tramo desde Lima —como Aerolíneas Argentinas y JetSMART—, Ginzo enfatizó que se trata de una conexión completamente nueva para Flybondi y que su desempeño deberá evaluarse progresivamente. “Al ser una ruta que nunca se voló, puede ser que tome un poco más de tiempo desarrollar la demanda de cada uno de los dos lugares”, aseveró.

Destacó además que se trata de una “ruta dual”, con una demanda equilibrada. “Va a tener un 50% de venta desde Perú hacia Iguazú y un 50% desde Iguazú hacia Lima”. Según dijo, esa composición resulta especialmente atractiva para la compañía.

La portavoz de la aerolínea añadió que las rutas que se operan por primera vez requieren un proceso más largo de consolidación y un trabajo articulado con los actores públicos. “Demandan más tiempo de desarrollo y de trabajo conjunto con el gobierno de Perú y las áreas de turismo para poder desarrollarla y promocionar los destinos”, indicó.

Asimismo, recordó que Flybondi ya viene coordinando acciones con Promperú, la Embajada de Perú en Argentina, entre otros actores para promocionar este nuevo trayecto.

Con una proyección de ocupación internacional de hasta 85%, Flybondi debuta en Perú con su nuevo servicio Lima–Puerto Iguazú y analiza oportunidades de expansión para el 2026. (Foto: Flybondi)

¿Analiza otras rutas o más frecuencias?

Al respecto, la funcionaria de la compañía explicó que, si bien la ruta nace con un perfil turístico, su comportamiento aún está por definirse. “Al ser una ruta que nunca se voló, podemos tener datos nuevos a medida que se vaya desarrollando, y quizás también tenga otro componente, como viajes de negocios o visitas a familiares en la zona”, dijo.

Esta conexión también consideró que esta nueva conexión aérea representa una alternativa para los pasajeros argentinos. “Es una posibilidad de salida hacia el mundo, porque Lima es un hub de conexiones internacionales muy importante”, afirmó.

En esa línea, comentó que Flybondi inicia su temporada de verano —que se extenderá hasta fines de marzo— con una operación ampliada. “Vamos a tener operativas 32 rutas y vamos a estar volando a 22 destinos. Implica empezar a operar en Perú, como también en Paraguay, y sumar nuevas rutas a Brasil”, acotó. La compañía, en detalle, atraviesa un momento de expansión.

Respecto a posibles nuevas rutas o incrementos de frecuencias hacia Perú, señaló que la evaluación es permanente. “Para el resto del año que viene seguiremos mirando potencialidades. Tenemos un equipo de network que está mirando siempre oportunidades de mercado. No descartamos nada, pero siempre estamos analizando nuevas posibilidades ”, manifestó.

Sin embargo, reiteró que la prioridad actual es consolidar el inicio de este nueva operación. “Esto es un puntapié inicial. Empezar a operar en Perú era una idea que teníamos desde hace varios años y hoy la estamos haciendo realidad”, contó.

La conexión Lima–Puerto Iguazú abre nuevas alternativas turísticas y de conexión regional, mientras Flybondi trabaja en conjunto con autoridades peruanas y argentinas para consolidar la demanda. Foto: Andina

¿Qué aeronaves operarán la ruta Lima - Iguazú?

La vocera detalló que Flybondi opera con una flota propia de 14 Boeing 737-800NG, cada uno con capacidad para 189 pasajeros. Para la temporada de verano, añadió, la compañía incorporará 10 aeronaves Airbus A320 adicionales bajo la modalidad ACMI. “Estamos sumando aviones Airbus A320 y Boeing 737-800 en wet lease; es decir, se alquila el avión llave en mano, con tripulación, mantenimiento, seguros y demás”, explicó.

Respecto a las operaciones chárter, señaló que contar con un servicio regular facilita la logística. “Vamos a tener 230 vuelos chárter esta temporada a destinos que no volamos de manera regular. Muchos serán a Brasil u otros puntos contratados para este fin. Tener una ruta regular ayuda porque ya tenemos equipos en los aeropuertos de Lima e Iguazú, que es un destino muy relevante para nuestra red”, indicó.

Consultada sobre la aeronave asignada al nuevo servicio Lima–Puerto Iguazú, precisó que se utilizará un Boeing 737-800 con capacidad para 189 pasajeros .

Claves

Presencia regional : Flybondi conecta actualmente a tres países de la región. En Paraguay opera las rutas Buenos Aires–Encarnación, Buenos Aires–Asunción y Córdoba–Asunción. En Perú, vuela la conexión Puerto Iguazú–Lima. En Brasil, ofrece seis rutas internacionales hacia cuatro destinos: desde Buenos Aires a Río de Janeiro, Florianópolis, Salvador de Bahía y Maceió; y desde Córdoba a Río de Janeiro y Florianópolis.

conecta actualmente a tres países de la región. En Paraguay opera las rutas Buenos Aires–Encarnación, Buenos Aires–Asunción y Córdoba–Asunción. En Perú, vuela la conexión Puerto Iguazú–Lima. En Brasil, ofrece seis rutas internacionales hacia cuatro destinos: desde Buenos Aires a Río de Janeiro, Florianópolis, Salvador de Bahía y Maceió; y desde Córdoba a Río de Janeiro y Florianópolis. Operación doméstica en Argentina: La low cost también vuela a 16 destinos dentro de su país de origen como Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Puerto Madryn, Ushuaia y El Calafate.

La low cost también vuela a 16 destinos dentro de su país de origen como Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Puerto Madryn, Ushuaia y El Calafate. Trayectoria : Flybondi inició operaciones en Argentina en 2018 y, desde entonces, ha transportado a más de 17 millones de pasajeros.