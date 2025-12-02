Flybondi inició su primera operación en Perú con la ruta Lima–Puerto Iguazú, que funcionará con dos vuelos semanales. Foto: Flybondi
Flybondi inició su primera operación en Perú con la ruta Lima–Puerto Iguazú, que funcionará con dos vuelos semanales. Foto: Flybondi
Karen Guardia Quispe
Un nuevo operador aéreo ingresa al mercado aerocomercial local. Se trata de la aerolínea argentina de bajo costo Flybondi, que inició el 1 de diciembre con la operación de la ruta Lima–Puerto Iguazú (Argentina) y Puerto Iguazú–Lima. Este nuevo trayecto funcionará inicialmente con dos vuelos semanales. El interés de esta compañía por llegar a Perú se remonta a 2023, cuando anunció su intención de operar en el país desde finales de dicho año, aunque entonces no llegó a concretarse. ¿Cuál es la expectativa frente a esta nueva operación?

