Su expectativa es empezar operaciones con una frecuencia diaria para conectar Lima con Buenos Aires (Argentina), que según cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Perú, es el quinto destino internacional con mayor tráfico aéreo, ya que las cifras de arribo a Lima ascienden a 51,833 pasajeros hasta febrero.

Se trata Flybondi, una ultra low cost de Argentina con operaciones también en Brasil. La aerolínea comenzó a operar hace cinco años cuando se permitió -por primera vez- que las líneas áreas de bajo costo volarán en Argentina, aumentando la competencia de Aerolíneas Argentinas, la compañía aérea bandera de este país.

Ultra low cost Flybondi que opera en Argentina desde hace cinco años, anuncia si arribo a Perú. Foto: Difusión

En diálogo con Gestión, su CEO, Mauricio Sana, adelanta el inicio de operaciones en Perú para conectar -inicialmente- la capital de Lima con Buenos Aires . Actulamente esta ruta ya la ofrecen las low cost JetSMART y Sky así como Latam desde la capital peruana.

“Somos una aerolínea de base argentina, que inicialmente su foco fue la de conectar a la mayor cantidad de provincias en Argentina. No tiene sentido conectar ciudades que no tienen mercado (demanda) entre ellas para llevar a un avión de 189 sitios. En esa línea, cuando hablamos de expansión, empezamos a ver la región. Hoy estamos en Brasil, porque hemos detectado una mayor cantidad de tráfico (de pasajeros) entre Argentina y Brasil. Actualmente estamos operando la ruta Río de Janeiro y Sao Paulo y hay otras ciudades que estamos evaluando (su inicio de operaciones) para los siguientes meses”.

¿Piensa expandir la operación de Flybondi a Perú?

Tenemos a la colonia peruana que es la cuarta en cantidad en Argentina, con lo cual hay una oportunidad de conectar Buenos Aires con Lima y, ciertamente, es una posibilidad que estamos trabajando. De hecho, hoy estamos adelantando toda la parte inicial, que tiene que ver con regulación, para abrir la ruta. Lo venimos trabajando desde el año pasado con muy buenas conversaciones con el embajador de Perú en Argentina, por ejemplo, y creo que si las cosas siguen como hasta ahora al final de año podríamos estar hablando de conectar con Flybondi a la ciudad de Lima con Buenos Aires .

¿Cuál es la expectativa respecto a Perú?

Nuestras expectativas en mantener la ruta con ocupación por encima del 90%. Con Perú hay una oportunidad enorma, definitivamente, ya que la peruana es una colonia grande y muy activa en Argentina. Una de las cosas en la que nos hemos dedicado en estos cinco años es eliminar la idea de que el transporte aéreo está relacionado únicamente con el turismo. El turismo es una parte, pero el transporte aéreo está relacionado con el tráfico étnico, es decir, de aquellos peruanos que van a estudiar o trabajar a Argentina o que tienen familiares y que vienen a visitarlos. Igual pasa con los argentinos que van a Perú. Nuestra idea inicialmente es que, por lo menos, la ruta opere una vez al día durante toda la semana, con lo cual serían 7 frecuencias por semana (una frecuencia diaria).

¿Iniciarán operaciones en Perú con una tarifa promocional?

Cuando Flybondi ha entrado a un mercado de la región, generalmente las tarifas tienden a bajar entre 25% a 30%, lo que es favorable para los pasajeros. Que una tarifa de US$ 400 en promedio pueda reducirse en 25% (aproximadamente US$ 100) ayuda sin duda a la economía familiar. En los primeros meses de operación vamos a lanzar una tarifa promocional, de entrada, después vamos ir equilibrándonos. Una vez que nos consolidemos, no buscamos incrementar la tarifa en unidades, tomando en cuenta que nuestro objetivo es tener ocupaciones altas (por encima del 90%), sino mantener una tarifa que permita esas ocupaciones .

Además de Perú, ¿están viendo nuevos destinos o rutas?

Así como estamos trabajando para abrir la ruta de Perú, también estamos (trabajando para abrir la ruta) con Bolivia y Uruguay. A la par estamos explorando añadir más frecuencias con Brasil . Nuestro objetivo es que más gente -sobre todo de la región- tenga la oportunidad de volar a precios competitivos, por lo que somos muy cuidadosos en abrir nuevos mercados y operaciones. No estamos tan pendientes -por ahora- de poner más puntos en el mapa, ya que a veces uno se pierde. Por ejemplo, uno puede pensar si es que Viva se fue en Colombia puedo iniciar operaciones allá, cuando se tiene que analizar si ese mercado hace click con la operación, si no es así, no se va a invertir en ello.

¿Cómo ven a la compentencia?

Una muy parecida a lo que hemos visto en los últimos 20 años. Ahí somos bien críticos ya que en los últimos 20 años la mayoría de las aerolíneas a nivel mundial no tienen rentabilidad o la tienen muy baja y son muy frágiles . Lo que queremos hacer es justamente, dentro de nuestros procesos, evaluamos muy bien qué hacemos y también aquello que no hacemos y vamos con cuidado, ya que no podemos poner en riesgo la continuidad de la compañía por crecimientos acelerados con mercados que no hacen click con nosotros.

Respecto a inversiones en Flybondi, ¿cuánto esperan invertir este año?

Este año la iniciamos operando con 10 aviones, lo que significó una inversión cercana a los US$ 250 millones. Al final del año, vamos a terminar con 17 aviones como mínimo lo que va a significar un movimiento de pasajeros cercano a los 5 millones y medio. A la par se va a invertir aproximadamente entre US$ 500 a US$ 550 millones para la operación de la aerolínea. Por ahora va muy bien el primer trimestre ya que lo vamos a cerrar con ocupaciones por arriba del 90%. Mantenemos, además, la senda de rentabilidad y esperamos para final de año estar anunciando inversiones a nivel regional.

