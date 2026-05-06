Andino Investment Holding generó utilidades gracias a ingresos por dividendos. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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Andino Investment Holding (Grupo Andino) reportó una utilidad neta de S/ 75.8 millones al cierre del primer trimestre de 2026, revirtiendo la pérdida de S/ 1.2 millones registrada en el mismo periodo del 2025. Conozca qué apalancó este resultado y otros indicadores del desempeño de la compañía.

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