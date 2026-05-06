Según sus estados financieros, esta mejora respondió al reconocimiento de ingresos por dividendos de sus subsidiarias, que totalizaron S/ 78.3 millones. En detalle, Andino Capital Holding aportó S/ 29.2 millones; y Almacenes Financieros (Almafin), S/ 49.1 millones. Adicionalmente, la compañía registró otros ingresos por S/ 1.7 millones, vinculados con servicios reembolsables y otros conceptos extraordinarios.

De esa manera, la compañía pasó de una pérdida operativa de S/ 1.5 millones en marzo de 2025 a una utilidad operativa de S/ 77.5 millones en 2026, pese al incremento de los gastos administrativos, que totalizaron S/ 2.5 millones, por mayores costos de servicios de terceros y gastos de personal.

En el plano financiero, el reporte del Grupo Andino detalla que los gastos financieros ascendieron a S/ 3.9 millones, frente a S/ 1.6 millones del año previo, ante el reconocimiento de comisiones de estructuración y penalidades asociadas con el prepago del préstamo del Banco Santander, cancelado en febrero de 2026.

Asimismo, explica que al 31 de marzo de 2026, Andino Investment Holding registró activos totales por S/ 495.3 millones, frente a S/ 485.1 millones al cierre de 2025. El patrimonio se elevó hasta S/ 418.2 millones, apoyado por la utilidad del periodo, mostrando una mejora significativa respecto a los S/ 342.4 millones registrados al cierre de 2025.

En contraste, los pasivos totales se redujeron de manera importante, pasando de S/ 142.8 millones a S/ 77.1 millones, debido al pago total de las obligaciones financieras, cuyo saldo cayó hasta S/500,000 desde más de S/ 95 millones al cierre de 2025, según informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Andino también destacó el cobro de US$ 91.2 millones por el laudo arbitral de Kuntur Wasi, vinculado con el proyecto del aeropuerto de Chinchero. Foto: Andina.

Pago de arbitraje por Kuntur Wasi

Entre los hechos más relevantes del primer trimestre de 2026, Andino Investment Holding (Grupo Andino) destacó el cobro del laudo arbitral favorable a su negocio conjunto Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi, que implicó un pago de US$ 91.2 millones por parte del Estado peruano, recibido el 14 de enero de 2026 .

El conflicto se originó tras la resolución unilateral, en 2017, del contrato de concesión para el proyecto del aeropuerto internacional de Chinchero (Cusco), lo que llevó a Kuntur Wasi a iniciar un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en 2018.

El reporte recuerda que, en 2024, el tribunal arbitral emitió un laudo definitivo a favor de la empresa, ordenando al Estado peruano el pago de una indemnización que incluye devolución de garantías, gastos incurridos y compensación por la terminación del contrato. Al cierre de marzo de 2026, Andino Investment Holding mantiene una participación del 50% en Kuntur Wasi.

Andino proyecta sostener su crecimiento con la expansión de sus negocios aeroportuarios, logísticos y financieros, así como con nuevos proyectos inmobiliarios. Foto: Andina.

Lo que se espera para los siguientes trimestres con el Grupo Andino

De cara a los próximos trimestres, el Grupo Andino prevé continuar mejorando sus resultados apoyado en el crecimiento de sus principales líneas de negocio.

En el segmento aeroportuario, la compañía proyecta una mayor expansión a través de su subsidiaria Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA), que viene incorporando nuevos clientes y fortaleciendo su posicionamiento en el sector. A esa expectativa, se suma su proceso de internacionalización, con operaciones en México y el inicio de actividades en España durante el primer trimestre de 2026.

En el negocio logístico, el grupo espera impulsar el desarrollo de Cosmos Global Logistics, en un contexto de perspectivas favorables para el comercio exterior y con sinergias derivadas de la fusión con Infinia Operador Logístico. Asimismo, prevé un mayor dinamismo en su brazo financiero, liderado por Andino Capital Holding, mediante la expansión de su portafolio de créditos.

Por último, la compañía continuará avanzando en sus proyectos de inmobiliaria logística, tanto en Operadora Portuaria (Oporsa) como en Inmobiliaria Terrano, evaluando nuevas inversiones y la incorporación de socios estratégicos para potenciar el valor y la rentabilidad de estos negocios.