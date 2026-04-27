El ministro de Asuntos Exteriores de iraní, Abás Araqchí, afirmó este lunes que la visita de este fin de semana a Islamabad fue «muy buena» y que se revisaron las «condiciones específicas» bajo las cuales «pueden continuar las negociaciones entre Irán y EE.UU.».

Según la agencia iraní IRNA, el jefe de la diplomacia persa, quien se encuentra en San Petersburgo, dijo que las condiciones de Teherán para las negociaciones «son muy importantes».

Araqchí, quien llegó a Rusia después de pasar por Oman y Pakistán este fin de semana, afirmó también que «la reunión de hoy (con el presidente ruso, Vladímir Putin) será una buena oportunidad para discutir la evolución de la guerra y revisar la situación actual».

Rusia es, junto a China, uno de los principales aliados de Irán.

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Una nueva oferta sobre la mesa

El jefe de la diplomacia iraní abandonó este sábado Islamabad tras mantener una larga jornada de reuniones con altas autoridades militares y civiles paquistaníes sin aguardar la llegada de los enviados del gobierno de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, que en principio habían anunciado su viaje a la capital de Pakistán para ese día.

Finalmente, ese viaje se canceló y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara a sus enviados especiales no viajar a Islamabad.

En una entrevista ofrecida hoy a Fox News, el mandatario dio a entender que quiere continuar con el bloqueo naval que está asfixiando las exportaciones de petróleo de Irán, con la esperanza de que esto obligue a Teherán a ceder en las próximas semanas.

Según el portal Axios, Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y a la vez posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante.

El medio digital cita a un funcionario estadounidense y otras dos fuentes anónimas con conocimiento del asunto.

De acuerdo con el funcionario, Trump tiene previsto estudiar el lunes con su equipo el actual estancamiento en las negociaciones y los posibles pasos a seguir.

Falta de consenso en Irán frente a las peticiones de EE.UU.

El frenazo en las negociaciones entre EE.UU. e Irán se agudizó este fin de semana después de que Araqchí abandonará Pakistán.

Araqchi planteó el plan para eludir la cuestión nuclear durante sus reuniones en Islamabad, según dos de las fuentes de Axios con conocimiento del asunto.

Una fuente indicó que Araghchi dejó claro a los mediadores pakistaníes, egipcios, turcos y cataríes durante el fin de semana que el liderazgo iraní carece de consenso sobre cómo abordar las demandas estadounidenses para que Irán suspenda el enriquecimiento de uranio durante al menos una década y retire su uranio enriquecido del país.

La oferta plantea que el alto el fuego se extendería por un largo período o que ambas partes acordarían el fin definitivo de la guerra y que las negociaciones nucleares comenzarían posteriormente, una vez abierto el estrecho y levantado el bloqueo que ha implementado Washington sobre todos los buques que tratan de alcanzar o salir de puertos iraníes.

EE.UU. ha bloqueado a 38 embarcaciones en Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos ha impedido el paso por el estrecho de Ormuz de 38 embarcaciones.

«Las fuerzas estadounidenses han dirigido a 38 barcos a dar la vuelta o regresar al puerto», indicó este lunes en X el Comando Central, en referencia al bloqueo impuesto por Washington desde el pasado el 13 de abril, que impide a las embarcaciones entrar o salir de aguas iraníes.

Con esta medida, la Casa Blanca pretende aumentar la presión sobre Irán, al acortar sus vías de financiación ya que, según el departamento del Tesoro estadounidense, el bloqueo sobre los puertos iraníes estaría perjudicando al 90 % del comercio marítimo de la República Islámica.

Trump ordenó el bloqueo total de las costas persas tras una primera ronda de negociaciones que terminó sin resultados en Islamabad y después de que Teherán interrumpiera el paso por el estrecho de Ormuz, vía estratégica por la que, en tiempos de paz, circula el 20 % del crudo mundial.

Trump aseguró el domingo que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, subrayando que la estrategia de presión máxima de su Administración está asfixiando la economía de Teherán y ha «diezmado» su capacidad operativa.