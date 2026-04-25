El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, afirmó la madrugada del sábado que no está prevista ninguna reunión entre la delegación de Teherán y representantes de Estados Unidos en Pakistán.

“No se prevé que ocurra ninguna reunión entre Irán y Estados Unidos. Las observaciones de Irán serían comunicadas a Pakistán” , escribió Baqaei en un mensaje difundido en X.

En paralelo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, arribó el viernes a Islamabad para sostener reuniones con autoridades civiles y militares paquistaníes. Su visita coincide con el anuncio de Washington sobre el envío de una delegación a la capital paquistaní en un intento por destrabar la crisis regional.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos

Desde la Casa Blanca se informó que los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner viajarían a Pakistán para reactivar contactos presenciales. No obstante, Baqaei reiteró que Araqchí solo sostendrá reuniones con representantes “de alto nivel” paquistaníes, centradas en la mediación en curso y en los esfuerzos para poner fin al conflicto que Teherán atribuye a Estados Unidos.

Delegación iraní descarta reunión con EE.UU. en Pakistán mientras persisten tensiones y bloqueo naval. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh

Antes de su llegada a la capital paquistaní, Araqchí enmarcó su viaje dentro de una “oportuna” gira que también incluirá Mascate y Moscú con el objetivo de “coordinar estrechamente” asuntos bilaterales y consultar sobre los desarrollos regionales, subrayando además que sus “vecinos son prioridad”.

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La Casa Blanca justificó el viaje de Witkoff y Kushner porque la delegación iraní quería “hablar en persona” y Washington estaba dispuesto a “escuchar”, dado que habían visto “algunos avances” por parte de Irán en los últimos días.

Islamabad, sede de una fallida primera ronda de conversaciones el 11 y 12 de abril, sigue preparada para recibir a las partes, aunque los contactos permanecen encallados ante la negativa iraní de sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval a sus puertos y buques.

Con información de EFE.