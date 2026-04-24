JNE decidió no celebrar elecciones complementarias. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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El Jurado Nacional de Elecciones decidió, por unanimidad, declarar inviable la realización de elecciones complementarias tras las elecciones generales del 2026.

, el JNE evaluó las solicitudes de diversos sectores políticos antes de la segunda vuelta y solo en algunas mesas afectadas de Lima Metropolitana.

“El Pleno del JNE, luego del análisis técnico-jurídico correspondiente, acordó por unanimidad declarar inviable la realización de las elecciones complementarias”, precisaron.

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Jurado Nacional de Elecciones rechazó que se realicen nuevas elecciones complementarias. Foto: difusión
Jurado Nacional de Elecciones rechazó que se realicen nuevas elecciones complementarias. Foto: difusión

Además, el JNE aclaró que el proceso electoral “se encuentra en curso y no ha concluido”; por lo que, a través de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y el Pleno, seguirán revisando las actas observadas, las solicitudes de nulidad y otras actuaciones previstas en el marco constitucional y reglamentario.

Finalmente, el JNE instó a la ciudadanía a “mantener la calma” e informarse vía canales oficiales.

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