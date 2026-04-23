Desde Fuerza Popular anunciaron que respetarán la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre si se realizan o no elecciones complementarias en las mesas donde hubo problemas en la jornada del 12 de abril.

“Estoy de acuerdo con que puedan ir a votar las personas que no pudieron hacerlo. Sin embargo, también soy respetuosa de lo que el JNE vaya a determinar. Nos corresponde esperar con prudencia”, dijo a la prensa Keiko Fujimori.

La candidata reiteró que están atentos a los anuncios del JNE, y pidió al nuevo jefe de la ONPE, Bernardo Pachas, informar sobre “cuáles serán las reglas de juego que se establecerán”.

El anuncio de Fujimori Higuchi fue ratificado por Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y miembro de la plancha presidencial, quien manifestó su rechazo al llamado de insurgencia en caso de que no se realicen elecciones complementarias.

Keiko Fujimori afirmó que están a la espera de los anuncios y decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: difusión / Andina

“Vamos a respaldar lo que diga el órgano electoral (el JNE), que creo que ya tiene una decisión. Lo más sano sería que lo digan rápido”, aclaró a Exitosa.

Para Galarreta, la ONPE ha herido el proceso electoral por su incapacidad y mala gestión. “Nosotros hemos dicho que respaldaríamos ese extremo, porque claro, la insurgencia anular todo, eso tampoco corresponde“, acotó.