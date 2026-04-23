Desde Fuerza Popular anunciaron que respetarán la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre si se realizan o no elecciones complementarias en las mesas donde hubo problemas en la jornada del 12 de abril.
“Estoy de acuerdo con que puedan ir a votar las personas que no pudieron hacerlo. Sin embargo, también soy respetuosa de lo que el JNE vaya a determinar. Nos corresponde esperar con prudencia”, dijo a la prensa Keiko Fujimori.
La candidata reiteró que están atentos a los anuncios del JNE, y pidió al nuevo jefe de la ONPE, Bernardo Pachas, informar sobre “cuáles serán las reglas de juego que se establecerán”.
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El anuncio de Fujimori Higuchi fue ratificado por Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y miembro de la plancha presidencial, quien manifestó su rechazo al llamado de insurgencia en caso de que no se realicen elecciones complementarias.
“Vamos a respaldar lo que diga el órgano electoral (el JNE), que creo que ya tiene una decisión. Lo más sano sería que lo digan rápido”, aclaró a Exitosa.
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Para Galarreta, la ONPE ha herido el proceso electoral por su incapacidad y mala gestión. “Nosotros hemos dicho que respaldaríamos ese extremo, porque claro, la insurgencia anular todo, eso tampoco corresponde“, acotó.