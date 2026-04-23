Luis Galarreta, Keiko Fujimori y Miguel Torres. Fuerza Popular busca llegar a la presidencia, mientras aguarda a su contendiente para la segunda vuelta. Foto: Hugo Pérez /@photo.gec
Luis Galarreta, Keiko Fujimori y Miguel Torres. Fuerza Popular busca llegar a la presidencia, mientras aguarda a su contendiente para la segunda vuelta. Foto: Hugo Pérez /@photo.gec
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Redacción Gestión
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Desde Fuerza Popular anunciaron que respetarán la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre si se realizan o no elecciones complementarias en las mesas donde hubo problemas en la jornada del 12 de abril.

Sin embargo, también soy respetuosa de lo que el JNE vaya a determinar. Nos corresponde esperar con prudencia”, dijo a la prensa Keiko Fujimori.

La candidata reiteró que están atentos a los anuncios del JNE, y pidió al

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El anuncio de Fujimori Higuchi fue ratificado por Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y miembro de la plancha presidencial, quien manifestó su rechazo al llamado de insurgencia en caso de que no se realicen elecciones complementarias.

Keiko Fujimori afirmó que están a la espera de los anuncios y decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: difusión / Andina
Keiko Fujimori afirmó que están a la espera de los anuncios y decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: difusión / Andina

“Vamos a respaldar lo que diga el órgano electoral (el JNE), que creo que ya tiene una decisión. Lo más sano sería que lo digan rápido”, aclaró a Exitosa.

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Para Galarreta, la ONPE ha herido el proceso electoral por su incapacidad y mala gestión. “Nosotros hemos dicho que respaldaríamos ese extremo, porque claro, la insurgencia anular todo, eso tampoco corresponde“, acotó.

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