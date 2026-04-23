Presidente José María Balcázar. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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, tras una jornada política que calificó como “convulsionada” por la renuncia de los ministros de Defensa y Cancillería.

“Creo que una moción de censura o de vacancia alimentaría más la inestabilidad en nuestro país. Y creo que todos los peruanos lo que necesitamos es orden y estabilidad”, señaló en declaraciones a la prensa.

debe honrar sus compromisos para preservar la seriedad del país ante la comunidad internacional, criticando la mala imagen que se está proyectando al incumplir acuerdos.

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“Es lamentable la imagen que estamos dando como país porque los compromisos se tienen que cumplir”, indicó la candidata.

Ante las versiones sobre posibles presiones sobre el presidente para frenar el acuerdo militar,

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“Creo que el presidente debería reflexionar en lo que significan estos compromisos y la importancia que debe tener su palabra y sus declaraciones para sus siguientes decisiones”, puntualizó.

Como se recuerda, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, dijo que la seguridad nacional no se negocia, en referencia a la mala gestión en la compra de los aviones F-16 a Estados Unidos, y añadió que impulsará una moción de censura contra Balcázar.

Fujimori lamentó la salida de ambos ministros y, frente a la polémica por la compra de aviones a Estados Unidos. (Foto: X Fuerza Popular)
Fujimori lamentó la salida de ambos ministros y, frente a la polémica por la compra de aviones a Estados Unidos. (Foto: X Fuerza Popular)

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