Después de aprobar elevar la pensión a profesores, ahora el Congreso apunta incremento a docentes universitarios. (Foto: Andina)
Después de aprobar elevar la pensión a profesores, ahora el Congreso apunta incremento a docentes universitarios. (Foto: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Tras una reciente promulgación de , ahora el Congreso de la República busca aplicar una medida similar a los docentes de universidades públicas. Así, se podría abrir paso a un nuevo golpe a las cuentas fiscales del Perú.

La propuesta legislativa apunta a establecer criterios para una “pensión digna” para cesantes y jubilados del sector público, considerando la trayectoria profesional de estos educadores.

Según el planteamiento del proyecto, el objetivo es corregir una brecha existente entre los aportes realizados durante la vida laboral y el monto que finalmente reciben al jubilarse pues el sistema previsional vigente no ha sido diseñado tomando en cuenta las particularidades de la carrera docente universitaria.

Siguiendo la línea ya iniciada por la , se plantea ahora extender este enfoque hacia el ámbito universitario, cerrando una brecha que hoy resulta evidente”, indica la justificación del proyecto.

De aprobarse la medida, el cambio no implicaría una nivelación automática con los sueldos de docentes que continúen en actividad. (Foto: Andina)
De aprobarse la medida, el cambio no implicaría una nivelación automática con los sueldos de docentes que continúen en actividad. (Foto: Andina)
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¿Cómo se calcularía?

Si bien el objetivo es que la pensión del se determine bajo criterios de equidad, se indica que este cambio no implicaría una nivelación automática con los sueldos de docentes que continúen en actividad.

Para el cálculo de las pensiones se tomará como base la remuneración de la primera categoría de la carrera docente universitaria, es decir, la de un docente auxiliar.

Además, el monto de la pensión se determinaría de manera progresiva, tomando en cuenta factores como los años de servicio, el nivel de aportes realizados y el tipo de dedicación laboral, ya sea a tiempo completo o parcial.

Aplicación gradual

El proyecto también establece que la implementación de estos cambios sería progresiva y dependería de la disponibilidad presupuestal. Para ello, se encargarían estudios técnicos y actuariales al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en coordinación con el Ministerio de Educación (Minedu).

La medida sería aplicable para los docentes universitarios cesantes y jubilados de , comprendidos en los regímenes previsionales de los decretos ley 19990 y 20530, así como del Sistema Privado de Pensiones.

SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

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