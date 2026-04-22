La propia Contraloría ha derivado al Congreso cifras que demuestran la poca eficacia del control concurrente. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
La propia Contraloría ha derivado al Congreso cifras que demuestran la poca eficacia del control concurrente. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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El Congreso de la República del Perú parece mover su propia agenda, incluso si eso va en línea opuesta a lo que piden los propios afectados por sus leyes. Una prueba de ello es una propuesta que involucra a la Contraloría.

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