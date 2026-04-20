Municipios con bajo gasto y algunos en 0%: así avanza la ejecución presupuestal en Perú. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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En Perú, el calendario avanza, pero la gestión pública no lo hace al mismo ritmo. Gestión revisó la capacidad de gasto de las 1,891 municipalidades en el Perú y descubrió que la ejecución presupuestal para proyectos en el ámbito local enciende una señal de alerta. No solo se trata de un trabajo lento: en algunos casos es nulo hasta lo que va del 2026.

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