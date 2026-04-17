En el marco de la presentación del gabinete Arroyo ante el pleno del Congreso donde se obtuvo el voto de confianza, los ministros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como Transportes y Comunicaciones (MTC), se pronunciaron sobre el futuro de la Nueva Carretera Central (NCC).

Específicamente detallaron los pasos a seguir para conseguir el financiamiento del túnel Pariachi, la primera pieza del proyecto que iniciaría ejecución antes de final del gobierno de José Balcázar.

“El 27 de marzo de este año mi sector presentó al MEF la solicitud de autorización de un crédito suplementario, por más de S/ 400 millones, para financiar el inicio de obras del puente Pariachi obra clave del tramo 1, así como la continuidad de la liberación de predios en los demás tramos del NCC”, sostuvo Aldo Prieto, titular del MTC.

Agregó el ministro que su requerimiento también pide al MEF “la constancia de previsión presupuestal”, documento que daría garantías de que se contarán con los recursos necesarios para los siguientes ejercicios fiscales. Hay que recordar que la NCC, se estima, costaría al menos S/ 24 mil millones al Estado peruano.

Sobre ello, en la misma sesión del pleno del Congreso, respondió también Rodolfo Acuña, titular del MEF. El funcionario explicó que está pendiente la publicación del Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM), que debería estar listo a finales de este mes. Claro este panorama, la cartera podrá diseñar el crédito suplementario.

“Hay que seguir un proceso, debemos revisar el IAPM, que proyecciones nos dará. Lo tendremos listo para la última semana de abril, y bajo los espacios de este escenario, podemos trabajar el crédito suplementario, que podríamos presentar tranquilamente en las primeras semanas de mayo”, detalló Acuña.

El titular del MEF recordó que este mecanismo de financiamiento, si bien pretende financiar la NCC, no solo apunta a este proyecto. Otros, con gran avance de ejecución, también serían beneficiados. De igual forma, se busca viabilizar la lucha contra la inseguridad ciudadana, así como la continuidad de las elecciones generales 2026 del Perú.