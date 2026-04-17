Hay que recordar que la NCC, se estima, costaría al menos S/ 24 mil millones al Estado peruano. (Foto: Andina).
Hay que recordar que la NCC, se estima, costaría al menos S/ 24 mil millones al Estado peruano. (Foto: Andina).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Específicamente detallaron los pasos a seguir para conseguir el financiamiento del túnel Pariachi, la primera pieza del proyecto que iniciaría ejecución antes de final del gobierno de José Balcázar.

“El 27 de marzo de este año mi sector presentó al MEF la solicitud de autorización de un crédito suplementario, por más de S/ 400 millones, para financiar el inicio de obras del puente Pariachi obra clave del tramo 1, así como la continuidad de la liberación de predios en los demás tramos del NCC”, sostuvo Aldo Prieto, titular del MTC.

LEA TAMBIÉN: Nueva Carretera Central: Egis se mantendrá en proyecto y se trabaja adenda

Agregó el ministro que su requerimiento también pide al MEF “la constancia de previsión presupuestal”, documento que daría garantías de que se contarán con los recursos necesarios para los siguientes ejercicios fiscales. Hay que recordar que la NCC, se estima, costaría al menos S/ 24 mil millones al Estado peruano.

“Hay que seguir un proceso, debemos revisar el IAPM, que proyecciones nos dará. Lo tendremos listo para la última semana de abril, y bajo los espacios de este escenario, podemos trabajar el crédito suplementario, que podríamos presentar tranquilamente en las primeras semanas de mayo”, detalló Acuña.

El titular del MEF recordó que este mecanismo de financiamiento, si bien pretende financiar la NCC, no solo apunta a este proyecto. Otros, con gran avance de ejecución, también serían beneficiados. De igual forma, se busca viabilizar la lucha contra la inseguridad ciudadana, así como la continuidad de las elecciones generales 2026 del Perú.

SOBRE EL AUTOR

Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Conductor de "En Clave Económica" de Diario Gestión en YouTube. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.

TE PUEDE INTERESAR

¿Nueva Carretera Central empezará obras en 2025? Gobierno tiene “fecha clave” para aclarar panorama
Nueva Carretera Central: ¿endeudarse y cobrar peajes? La propuesta del Congreso para la obra
José María Balcázar: Nueva Carretera Central iniciará en mi gobierno

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.