El Gobierno reafirmó su compromiso de iniciar la construcción de la nueva Carretera Central “Daniel Alcides Carrión” durante la actual gestión, con una inversión inicial de S/ 600 millones y la priorización del Túnel Pariachi como primer componente del proyecto.

El anuncio fue realizado tras una reunión de trabajo encabezada por el presidente de la República, José María Balcázar, en Palacio de Gobierno, con participación de autoridades regionales, ministros de Estado y representantes de la sociedad civil vinculados a esta infraestructura clave para el país.

“Mi voluntad política ya está expresada. En mi gobierno, antes de irme, la obra se va a iniciar y para eso tenemos comprometidos 600 millones de soles . La obra no se va a paralizar y va a continuar”, aseguró el jefe de Estado al término del encuentro.

El mandatario subrayó que la nueva vía no solo beneficiará a la región Junín y a la macrorregión centro, sino que tendrá impacto nacional al mejorar la conectividad, dinamizar la economía y elevar la competitividad.

LEA TAMBIÉN: Huancayo cumple segundo día de paro regional por presupuesto para la Carretera Central

Prioridad: Túnel Pariachi

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) detalló que el inicio de la ejecución se enfocará en el Túnel Pariachi y sus accesos, considerado un componente estratégico de la obra, que contará con una inversión aproximada de S/ 600 millones.

La titular del MEF, Denisse Miralles, sostuvo que el compromiso del Ejecutivo es iniciar la ejecución del proyecto en esta administración y garantizar su continuidad mediante la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G), mecanismo que busca asegurar estándares técnicos, eficiencia y una adecuada gestión de riesgos.

“La decisión es firme: el Túnel Pariachi se construirá en este Gobierno. Estamos asegurando los recursos para el inicio de obra y, además, trabajando en una solución integral que garantice la culminación de toda la Nueva Carretera Central”, afirmó.

Plan integral y hoja de ruta

En esa línea, se informó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en coordinación con el MEF, presentará hasta el 5 de marzo un plan de trabajo integral que incluirá los demás tramos del proyecto. Este documento definirá la programación técnica y financiera para asegurar una ejecución ordenada y sostenible.

El ministro de Transportes indicó que su sector viene trabajando en la optimización de costos y en la calendarización de los principales hitos, que comprenden la culminación de estudios definitivos, la convocatoria, adjudicación e inicio de obras dentro de la presente gestión.

Asimismo, el Ejecutivo señaló que se planteará un crédito suplementario antes de finalizar el gobierno, con el objetivo de asegurar la continuidad y culminación del proyecto.

El Gobierno destacó que la nueva Carretera Central permitirá reducir los tiempos de viaje, mejorar la conectividad entre Lima y el centro del país, e impulsar sectores como el comercio y el turismo.

“Trabajando de manera articulada con las autoridades regionales, locales y la sociedad civil, vamos a hacer realidad esta infraestructura estratégica en beneficio de millones de peruanos”, concluyó la ministra de Economía.

En la reunión participaron, entre otros, el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón; el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas; y representantes del Ejecutivo.