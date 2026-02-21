A cinco meses del cambio de mando presidencial, APP solicitó al jefe de Estado, José María Balcázar, mantener en sus cargos a cuatro ministros vinculados al manejo económico y a la política exterior, entre ellos a la titular del sector Economía y Finanzas. La agrupación advirtió que alterar el equipo responsable de estas carteras podría generar incertidumbre y afectar la estabilidad del país.

“Exigimos al nuevo presidente de la República actuar con responsabilidad y respeto irrestricto a la política económica y fiscal del país, garantizando el equilibrio macroeconómico que tanto esfuerzo le ha costado construir a todos los peruanos”, se lee en un comunicado difundido este viernes.

El partido señaló que la estabilidad económica “no es un tema político, sino una necesidad nacional” y remarcó que cualquier modificación en las reglas fiscales pondría en riesgo el empleo, la inversión y el bienestar de millones de peruanos, especialmente de los sectores más vulnerables.

Comunicado de APP. Foto: X.

En ese sentido, exhortó a que se mantenga a los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de garantizar la continuidad de las políticas públicas actualmente en marcha.

Finalmente, APP reafirmó su compromiso con la estabilidad, el crecimiento económico con “rostro humano” y la protección del empleo como base del progreso nacional, en un contexto marcado por la transición presidencial y la necesidad de enviar señales de confianza a los mercados y a la ciudadanía.