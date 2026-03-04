El CAF presentó los resultados de Perú en el estudio “Soluciones cercanas: el papel de los gobiernos locales y regionales en América Latina y el Caribe”. ¿Qué refleja el informe sobre este nivel de gobierno en el Perú visto en el mapa regional? Principalmente un análisis de la libertad que gozan para construir su billetera y gastar.

Alta dependencia de transferencias

Una de las áreas que más atención generan del reporte es la que está referida a las finanzas públicas subnacionales. Específicamente, el análisis que hace el CAF sobre las condiciones del gasto y el rol de las transferencias en los ingresos subnacionales para sostener estas instituciones del Estado.

Estos envíos de dinero, desde el gobierno central al subnacional, si bien garantizan un flujo constante de recursos, también tienen un aspecto que podría ser negativo.

“Las transferencias condicionadas también limitan la autonomía fiscal de los gobiernos subnacionales, al ser recursos que llegan ya dirigidos a fines específicos. Además, son importantes cuantitativamente porque las transferencias representan, en promedio, el 58% de los ingresos de estos gobiernos en la región”, apunta el CAF en su estudio. Y Perú es uno de los más expuestos a ello.

Entre 17 economías de América Latina y el Caribe, las municipalidades peruanas son las que menos ingresos propios generan. Según el CAF, en promedio, el 91% de sus ingresos provienen de transferencias (ver gráfico), muy por encima de lo que ocurre en otros países como Brasil (48%) o Chile (51%).

Al respecto, Verónica Frisancho, Gerenta de Conocimiento de CAF, indicó que existe evidencia reciente de que si los municipios tuvieran mayores recursos propios, “se tiende a gastarlo mejor”.

“Obviamente hay más responsabilidad de los ciudadanos hacia los gobiernos porque gastar dinero que sale de sus bolsillos, sea a través del impuesto predial u otros (...)”, apuntó.

Frisancho también aclaró que el hecho de que su principal ingreso sean transferencias no es “necesariamente perjudicial”, pero remarcó que la clave está en ver cómo se establecen las reglas de distribución de ese dinero.

En esa línea, Carlos Casas, investigador principal del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (UP), consideró que una mención aparte merece la MML, ya que debe ser la única comuna de este tipo que sí tiene un mayor grado de recursos propios en su balanza general de ingresos.

“Lo que es cierto es que si quitas Lima, la dependencia de transferencias es bastante elevada. Los promedios esconden demasiada heterogeneidad”, refirió.

Impacto en cierre de brechas

¿Dónde se ve el impacto de una mala gestión de dichas transferencias? El CAF sostiene en su estudio que, sin desarrollo de capacidades, no se logra disminuir las brechas territoriales en indicadores de bienestar clave.

“En Perú todavía eso no está resuelto: que los gobiernos locales tengan burocracia, pero de calidad. Hay esfuerzos como Servir, pero no es a gran escala”, lamentó Frisancho.

El problema es aún más complejo si se ve el tamaño en comparación a la región, refleja el informe del CAF. Entre los 33 países que componen América Latina y el Caribe, Perú es el cuarto país que más gobiernos regionales y locales (o sus equivalentes) tiene: 2,112, incluso superando a países con más población, como Colombia (1,137). Le “ganan” a Perú países notoriamente más extensos geográficamente: Brasil, Argentina y México.

A criterio de Casas, este panorama también hace más compleja la capacidad de recaudación tributaria de los municipios, aparte de que Perú es una economía informal, donde hay pocos contribuyentes.

“De toda la recaudación, el 98% lo obtiene Sunat y el 2% las SAT, que da municipalidad tiene. ¿Por qué tener tantas? Sunat podría cobrar y todo lo que corresponda que vaya a una cuenta municipal. Esto reduciría la discrecionalidad y también evitaría beneficiar a los malos contribuyentes con amnistías“, propuso.

¿Descentralización inefectiva?

El informe del CAF también hace comentarios sobre la descentralización en el Perú. En un aspecto concreto utiliza el caso de este país para hablar de cómo su aplicación no ha permitido, en todos los casos, evitar duplicaciones en las actividades de los diferentes niveles de gobiernos.

“Un ejemplo se da en Perú, donde el proceso de descentralización asignó funciones a los gobiernos locales y regionales en la gestión de la educación primaria (...) La falta de claridad respecto a la autoridad responsable puede generar ineficiencias y afectar la calidad de la provisión de los servicios”, dejó por escrito el CAF.

Aunque ha tambaleado la eficacia del modelo, Frisancho fue clara: la descentralización sigue siendo necesaria. Harán falta ajustes, pero no se puede renunciar a ella.

“Las mayores fuentes de riqueza en el caso de Perú están en manos de los gobiernos locales, como es el caso de la minería, el turismo o energías renovables. Será fundamental su rol como administradores. Son las vías para potenciar no solo al país, sino a la región”, comentó.

Un apoyo clave, agregó, es precisamente el que brindan entidades como el CAF, donde, como en el caso de la MML, el apoyo llega vía cooperaciones técnicas no reembolsables.

Esto quiere decir que no los municipios no se endeudan, pero sí se comprometen a alcanzar determinados objetivos. Casas también rescató el valor de esta participación para fortalecer capacidades, pero reiteró que el Estado, desde el gobierno nacional, debe ejercer su rol rector.

“Eso se ha perdido en el Perú. Lo correcto debería ser que, conforme demuestre capacidades, se transfieran más responsabilidades al gobierno subnacional. Es como en el fútbol: la FIFA, que sería el gobierno nacional, fija las grandes reglas, pero la estrategia ya depende de cada entrenador, que serían los alcaldes. Si se comete una falta, la FIFA sanciona. En el Estado debería ser igual”, señaló el investigador de la UP.