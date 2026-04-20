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Redacción Gestión
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Este lunes 20 de abril cientos de en cáscara, el alza de fertilizantes, como la uria, y combustibles.

Según los agricultores, el saco de 50 kilos de arroz con cáscara costaba no menos de S/ 85; sin embargo, el precio bajó a S/ 70.

Hay más de 20 mil familias que viven de siembra de arroz, por lo que la marcha fue multitudinaria.

La marcha se dirigió a la sede del Gobierno Regional como primera medida de protesta, con participación de productores de Sechura, Las Lomas, San Lorenzo, Chira y el Medio y Bajo Piura. Allí, se acordó una mesa de trabajo para la próxima semana, con la participación del ministro de Desarrollo Agrario, Felipe Meza.

Según despacho de Canal N, no se descarta un paro agrario en el norte del país.

Como parte de los reclamos, exigen el control a las importaciones de arroz y medidas para frenar la especulación en el precio de insumos.

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