Los manifestantes advirtieron que, de no recibir una respuesta formal del Ejecutivo en los próximos días, convocarán a una huelga nacional indefinida. Foto: Referencial.
Los manifestantes advirtieron que, de no recibir una respuesta formal del Ejecutivo en los próximos días, convocarán a una huelga nacional indefinida. Foto: Referencial.
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Redacción Gestión
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de distintas regiones del país se congregaron este viernes frente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para exigir acciones inmediatas ante la crisis que atraviesa el sector.

Los manifestantes advirtieron que, de no recibir una respuesta formal del Ejecutivo en los próximos días, convocarán a una huelga nacional indefinida.

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Wilder Vásquez Huanca, representante de los productores, señaló que las reiteradas mesas de diálogo no han generado soluciones concretas, por lo que ahora demandan decisiones oficializadas mediante documentos, informó Canal N.

Entre sus principales pedidos figura la , así como la implementación de compras estatales directas a los agricultores.

Los productores también cuestionaron la continuidad de las importaciones de arroz, pese a que —según indicaron— la producción nacional alcanza cerca de 3 millones de toneladas, volumen suficiente para abastecer el mercado interno.

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En ese sentido, denunciaron que las políticas actuales estarían favoreciendo a determinados grupos en detrimento de los agricultores locales.

De acuerdo con cifras del gremio, en el Perú existen alrededor de 150 mil productores arroceros y el sector representa aproximadamente el 5% del . Vásquez Huanca reiteró que, si no se adoptan medidas en el corto plazo, las protestas se intensificarán a nivel nacional.

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