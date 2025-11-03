A lo largo del año se han planteado 48 nuevos municipios distritales, concentrados principalmente en Cusco, Puno, Junín, La Libertad y Áncash. (Imagen: Andina)
En lo que va del 2025, el Congreso de la República ha presentado más de 50 proyectos de ley que proponen la creación de nuevos distritos e incluso provincias en 19 regiones del Perú. Estas se sumarían a las 1,891 municipalidades provinciales y distritales existentes, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

