Según el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, cuyo monto total asciende a S/ 257,561.6 millones, los gobiernos regionales y las municipalidades concentrarán el 36.24% de los recursos para el próximo año.

Los gobiernos regionales involucran a los 24 departamentos, Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, para los cuales se les está asignando S/ 59,163.7 millones (22.97% del presupuesto total).

De acuerdo al proyecto de Presupuesto Público 2026, los gobiernos regionales con mayores recursos son Piura (S/ 4,428.2 millones), La Libertad (S/ 4,157.5 millones) y Cajamarca (S/ 3,820.6 millones).

En tanto, los gobiernos locales que agrupa a las municipalidades distritales y provinciales del país contarán con S/ 34,174.9 millones (13.27% del presupuesto total).

La Municipalidad Metropolitana de Lima es la que más recursos recibirá el próximo año con S/ 2,221.1 millones, además de una partida adicional que se le asigna de 30.1 millones en el rubro de gobierno regional.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señala que el Presupuesto Público es una de las herramientas fundamentales para la ejecución de la política económica del Estado, permitiendo asignar recursos de manera estratégica para el desarrollo del país.

El proyecto de Presupuesto Público 2026 tiene un enfoque descentralista, destinando 36.24% de los recursos a los gobiernos regionales y locales, priorizándose los gastos de capital.