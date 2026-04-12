La Contraloría General de la República (CGR) dispuso el despliegue de más de 30 auditores en zonas estratégicos de Lima Metropolitana, tras reportarse incidencias vinculadas a retrasos en la instalación de mesas de sufragio y la distribución de material electoral en diversos centros de votación.

La intervención busca verificar lo ocurrido y resguardar la continuidad del proceso electoral en curso.

Las acciones de control abarcan locales de votación, sedes operativas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Almacén General de Lurín, priorizando aquellos espacios donde se identificaron las mayores contingencias.

Las acciones de control están orientadas a supervisar el cumplimiento de los procedimientos logísticos, la oportunidad en la distribución del material electoral, así como a identificar las causas de las incidencias y sus posibles impactos en el normal desarrollo de la jornada .

El despliegue está orientado a supervisar el cumplimiento de los procedimientos logísticos, la entrega oportuna del material electoral y a determinar las causas de los incidentes. Foto: Contraloría.

Asimismo, precisó que viene ejecutando un servicio de control simultáneo mediante hitos de control, mecanismo que ha permitido advertir de manera temprana situaciones que podrían afectar la regularidad del proceso. En ese marco, la presencia en campo busca reforzar la supervisión y facilitar la recopilación de información relevante.

La Contraloría General reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos, y señaló que de identificarse presuntas irregularidades, se actuará conforme al marco normativo vigente, promoviendo las acciones correspondientes.

Finalmente, la institución reafirmó su rol en la vigilancia del adecuado desarrollo del proceso electoral, con el objetivo de contribuir a la confianza ciudadana a través de un control oportuno y objetivo.