Un total de 162 camiones fueron utilizados para el traslado del material electoral desde el almacén en Lurín.
Un total de 162 camiones fueron utilizados para el traslado del material electoral desde el almacén en Lurín.
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Redacción Gestión
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La supervisó el traslado de material electoral a nivel nacional, tras el inicio del despliegue ejecutado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales hacia 2,270 locales de votación.

El operativo se inició en un almacén ubicado en el distrito de Lurín, desde donde partieron los envíos hacia distintos puntos del país. Auditores de la Contraloría se apersonaron al lugar para supervisar el proceso logístico.

Como parte de las acciones de control, se verificó que los vehículos y transportistas encargados del traslado cumplieran con los requisitos establecidos en el contrato del servicio suscrito por la .

Auditores verifican que vehículos y transportistas cumplan con los requisitos establecidos por la ONPE.
Auditores verifican que vehículos y transportistas cumplan con los requisitos establecidos por la ONPE.
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Asimismo, se constató la salida de 162 camiones con material electoral conforme al cronograma previsto para el 10 de abril de 2026. Posteriormente, los auditores se desplazaron a los locales de votación para corroborar la entrega del material a los responsables de su custodia.

Supervisión del contrato logístico

El despliegue se realiza en el marco del servicio de transporte de carga a nivel nacional contratado por la , que incluye el traslado y repliegue de material electoral, equipos informáticos e implementos necesarios para el proceso.

El servicio de transporte de material electoral fue contratado por más de S/ 6.3 millones con un proveedor privado.
El servicio de transporte de material electoral fue contratado por más de S/ 6.3 millones con un proveedor privado.
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El contrato fue suscrito con un proveedor privado por un monto de S/ 6,368,332.75, y establece las condiciones para la distribución del material a los centros de votación en todo el país.

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