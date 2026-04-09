3 partidos políticos no presentaron sus rendiciones de cuentas de campaña. Foto: GEC.
3 partidos políticos no presentaron sus rendiciones de cuentas de campaña. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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presentaron su rendición de cuentas sobre el financiamiento de sus campañas, en el marco de las Elecciones 2026.

Según la información remitida, el

De este, son 3 las organizaciones que no presentaron su información financiera, las cuales son el Partido Cívico Obras encabezado por Ricardo Belmont, Partido Patriótico del Perú liderado por Herbert Caller y Ciudadanos por el Perú el cual no participa en estos comicios.

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Estos partidos no entregaron sus reportes a pesar de contar con una ampliación del plazo para ello.

En tanto, las organizaciones que sí cumplieron se encuentran:

  • Acción Popular
  • Ahora Nación
  • Alianza Electoral Venceremos
  • Alianza para el Progreso
  • Avanza País - Partido de Integración Social
  • Fe en el Perú
  • Frente Popular Agrícola FIA del Perú
  • Fuerza Popular
  • Fuerza y Libertad
  • Juntos por el Perú
  • Libertad Popular
  • Partido Aprista Peruano
  • Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú
  • Partido del Buen Gobierno
  • Partido Demócrata Unido Perú
  • Partido Demócrata Verde
  • Partido Democrático Federal
  • Partido Democrático Somos Perú
  • Partido Frente de la Esperanza 2021
  • Partido Morado
  • Partido País para Todos
  • Partido Político Cooperación Popular
  • Partido Político Integridad Democrática
  • Partido Político Nacional Perú Libre
  • Partido Político Perú Acción
  • Partido Político Perú Primero
  • Partido Político PRIN
  • Partido SíCreo
  • Perú Moderno
  • Podemos Perú
  • Primero la Gente
  • Progresemos
  • Renovación Popular
  • Salvemos al Perú
  • Un Cambio Diferente
  • Unidad Nacional
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Cabe precisar que la rendición de cuentas sirve para transparentar el origen y uso de los recursos utilizados en campaña.

ONPE. (Foto: Andina)
ONPE. (Foto: Andina)

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