El Portal de Claridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) indicó que 36 de 39 organizaciones políticas, presentaron su rendición de cuentas sobre el financiamiento de sus campañas, en el marco de las Elecciones 2026.
Según la información remitida, el grupo equivale al 92.31% de los partidos que entregaron información de ingresos y gastos dentro del plazo original o de la ampliación.
De este, son 3 las organizaciones que no presentaron su información financiera, las cuales son el Partido Cívico Obras encabezado por Ricardo Belmont, Partido Patriótico del Perú liderado por Herbert Caller y Ciudadanos por el Perú el cual no participa en estos comicios.
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Estos partidos no entregaron sus reportes a pesar de contar con una ampliación del plazo para ello.
En tanto, las organizaciones que sí cumplieron se encuentran:
- Acción Popular
- Ahora Nación
- Alianza Electoral Venceremos
- Alianza para el Progreso
- Avanza País - Partido de Integración Social
- Fe en el Perú
- Frente Popular Agrícola FIA del Perú
- Fuerza Popular
- Fuerza y Libertad
- Juntos por el Perú
- Libertad Popular
- Partido Aprista Peruano
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú
- Partido del Buen Gobierno
- Partido Demócrata Unido Perú
- Partido Demócrata Verde
- Partido Democrático Federal
- Partido Democrático Somos Perú
- Partido Frente de la Esperanza 2021
- Partido Morado
- Partido País para Todos
- Partido Político Cooperación Popular
- Partido Político Integridad Democrática
- Partido Político Nacional Perú Libre
- Partido Político Perú Acción
- Partido Político Perú Primero
- Partido Político PRIN
- Partido SíCreo
- Perú Moderno
- Podemos Perú
- Primero la Gente
- Progresemos
- Renovación Popular
- Salvemos al Perú
- Un Cambio Diferente
- Unidad Nacional
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Cabe precisar que la rendición de cuentas sirve para transparentar el origen y uso de los recursos utilizados en campaña. El plazo inicial para presentar la información vencía el 20 de marzo y luego se amplió hasta el 27 de marzo.