El Portal de Claridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) indicó que 36 de 39 organizaciones políticas, presentaron su rendición de cuentas sobre el financiamiento de sus campañas, en el marco de las Elecciones 2026.

Según la información remitida, el grupo equivale al 92.31% de los partidos que entregaron información de ingresos y gastos dentro del plazo original o de la ampliación.

De este, son 3 las organizaciones que no presentaron su información financiera, las cuales son el Partido Cívico Obras encabezado por Ricardo Belmont, Partido Patriótico del Perú liderado por Herbert Caller y Ciudadanos por el Perú el cual no participa en estos comicios.

Estos partidos no entregaron sus reportes a pesar de contar con una ampliación del plazo para ello.

En tanto, las organizaciones que sí cumplieron se encuentran:

Acción Popular

Ahora Nación

Alianza Electoral Venceremos

Alianza para el Progreso

Avanza País - Partido de Integración Social

Fe en el Perú

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

Fuerza Popular

Fuerza y Libertad

Juntos por el Perú

Libertad Popular

Partido Aprista Peruano

Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú

Partido del Buen Gobierno

Partido Demócrata Unido Perú

Partido Demócrata Verde

Partido Democrático Federal

Partido Democrático Somos Perú

Partido Frente de la Esperanza 2021

Partido Morado

Partido País para Todos

Partido Político Cooperación Popular

Partido Político Integridad Democrática

Partido Político Nacional Perú Libre

Partido Político Perú Acción

Partido Político Perú Primero

Partido Político PRIN

Partido SíCreo

Perú Moderno

Podemos Perú

Primero la Gente

Progresemos

Renovación Popular

Salvemos al Perú

Un Cambio Diferente

Unidad Nacional

Cabe precisar que la rendición de cuentas sirve para transparentar el origen y uso de los recursos utilizados en campaña. El plazo inicial para presentar la información vencía el 20 de marzo y luego se amplió hasta el 27 de marzo.