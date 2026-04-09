Durante años, las candidaturas a las vicepresidencias en el Perú pasaban prácticamente desapercibidas para el electorado. Acompaban al aspirante principal, aunque con escasa visibilidad pública. Sin embargo, la historia reciente ha cambiado drásticamente esa percepción.

Casos como el de Martín Vizcarra, quien asumió la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, o Dina Boluarte, que llegó al poder luego de la destitución de Pedro Castillo, han evidenciado que quienes integran una plancha presidencial no solo cumplen un rol simbólico, sino que pueden terminar liderando el país en escenarios de crisis .

En este contexto, cobra especial relevancia analizar quiénes son los candidatos a las vicepresidencias en las Elecciones Generales de Perú de 2026. No solo se trata de conocer sus trayectorias profesionales o políticas, sino también su capacidad de gestión y su cercanía con el proyecto que representan, considerando que podrían asumir la conducción del Ejecutivo en caso de una eventual sucesión.

Para este proceso electoral se han inscrito 35 planchas presidenciales, lo que da lugar a un total de 69 candidatos a las vicepresidencias. Una de las características más llamativas es que, de acuerdo con RPP, la gran mayoría no limita su participación a este cargo. De hecho, cerca del 90% (62 postulantes) también compite por un espacio en el Poder Legislativo o en instancias supranacionales .

En detalle, 32 candidatos a la vicepresidencia postulan simultáneamente al Senado, mientras que 30 buscan una curul en la Cámara de Diputados . Otros dos aspiran al Parlamento Andino y solo cinco concentran su candidatura exclusivamente en la vicepresidencia.

Candidatos a las vicepresidencias:

1. Ahora Nación

Integrantes de la plancha presidencial de Ahora Nación. Foto: JNE.

Luis Alberto Villanueva Carbajal

Dirigente sindical de construcción civil y representante de trabajadores del sector construcción. Bachiller en Derecho en la Universidad Alas Peruanas. El candidato no consignó ante el JNE que habría ejercido como secretario del Partido Comunista Peruano. Y es que según un manifiesto dirigido al XXII Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros —realizado en La Habana del 27 al 29 de octubre de 2022— aparece suscrito por Villanueva en calidad de secretario general de dicha organización, según un informe de 24 Horas.

Asimismo, de acuerdo con una denuncia policial difundida por el programa Contracorriente, de Willax, el aspirante a la vicepresidencia fue acusado por su propia esposa de presunto maltrato psicológico.

Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari

Lideresa indígena asháninka y activista ambiental. Ganadora del Premio Goldman por su defensa de territorios amazónicos. Su actividad laboral más reciente fue de traductora oficial en Certitrap Traduciones EIRL. No registra estudios universitarios concluidos.

2. Partido del Buen Gobierno

Integrantes de la plancha presidencial del Partido del Buen Gobierno. Foto: JNE.

Susana Matute Charún

Abogada y especialista en gestión pública. Licenciada en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y tiene estudios de posgrado en la Universidad Alas Peruanas y Universidad de Granada. Ha trabajado en los últimos años en el Ministerio de Cultura como Directora de políticas para población afroperuana y como Directora general de ciudadania intercultural.

Carlos Caballero León

Profesional vinculado a gestión administrativa y consultoría en el sector público. Licenciado en Ciencias de la Administración Aeroespacial en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú y con estudios de posgrado en defensa y seguridad de las Américas.

3. País para Todos

Integrantes de la plancha presidencial de País para Todos. Foto: JNE.

María Cristina Chambizea Reyes

Bióloga por la Universidad Nacional de Trujillo y con estudios no concluidos de posgrado en la especialidad de Desarrollo Territorial, en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Exasesora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y exsecretaria ejecutiva nacional de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales.

En el ámbito político, ha evidenciado una postura favorable hacia el expresidente Pedro Castillo y su entorno, con pronunciamientos públicos en los que expresó respaldo tanto al exmandatario como a su esposa, Lilia Paredes, tras los hechos de diciembre de 2022 y durante el proceso electoral de 2021. Estas posiciones marcan un contraste con las críticas y cuestionamientos que ha formulado Carlos Álvarez respecto a la gestión de Castillo.

Diego Edgar Guevara Vivanco

Bachiller en Economía en la Universidad Andina del Cusco, con estudios de posgrado en Gobierno y Gestión Pública, en la Universidad Pompeu Fabra (España). Consultor en gestión pública con experiencia en la PCM, el Ministerio de Educación y la Autoridad Nacional del Agua. Además, fue gerente de administración y finanzas para el Partido Político Contigo y tesorero titular para el Partido Político Fueza Moderna.

4. Fuerza Popular

Integrantes de la plancha presidencial de Fuerza Popular. Foto: JNE.

Luis Galarreta Velarde

Excongresista y expresidente del Parlamento (2017-2018). Dirigente histórico del fujimorismo y exparlamentario andino. También trabajó como asesor para instituciones educativas como la Universidad César Vallejo y la Universidad Señor de Sipán. También trabajó como asesor en el Congreso de la República. Bachiller en Derecho y Ciencia Política y con estudios no concluidos de posgrado en Comunicación y Marketing Político.

Miguel Torres Morales

Abogado de la Universidad de Lima, magister en Gobierno de las Organizaciones de la Universidad de Piura y excongresista (2016-2019). Fue vocero de la bancada de Fuerza Popular y subsecretario general del partido. Posteriormente se desempeñó como jefe de gabinete de asesores de la bancada Fuerza Popular. También registra docencia en distintas universidades como ESAN, Universidad de Lima y Universidad San Ignacio de Loyola.

5. Renovación Popular

Integrantes de la plancha presidencial de Renovación Popular. Foto: JNE.

Norma Martina Yarrow Lumbreras

Arquitecta por la Unife, congresista de la República y exregidora de la Municipalidad de Lima. Empresaria y una de las figuras visibles de Renovación Popular en el Parlamento. También trabajó como asesora en la Municipalidad Distrital de Breña y como Gerenta de Desarrollo Urbano y Ambiental en la Municipalidad de Jesús María.

Jhon Iván Ramos Malpica

Licenciado en Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional del Callao y Magister en Ciencias Políticas Económicas por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Secretario nacional de Política de Renovación Popular, con participación en la estructura orgánica del partido. En su experiencia laboral reciente, también figura que fue gerente de Inversiones Razuhuillca S.A.C.

6. Juntos por el Perú

Integrantes de la plancha presidencial de Juntos por el Perú. Foto: JNE.

Analí Márquez Huanca

Abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y Magister en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo, con experiencia en gestión municipal. Participó en las elecciones congresales extraordinarias de 2020 por el partido Renacimiento Unido Nacional, representando a la circunscripción de Cusco. Posteriormente, postuló en los comicios regionales y municipales de 2022 como candidata a la alcaldía provincial por Juntos por el Perú, sin lograr el resultado esperado.

En su estrategia política, al igual que Sánchez, ha recurrido a la imagen de Pedro Castillo como elemento de respaldo en campaña.

Brígida Curo Bustincio

No registra estudios técnicos ni universitarios. Dirigente comunal y productora agropecuaria de Puno. Fue regidora distrital para el Movimiento Independiente Somos Perú (1999-2002).

De acuerdo con la Unidad de Investigación de El Comercio, la candidata fue imputada ante el Ministerio Público de Puno por disturbios y violencia.

7. Partido Morado

Integrantes de la plancha presidencial del Partido Morado. Foto: JNE.

Heber Diomedes Cueva Escobedo

Médico cirujano por la Universidad Nacional de Trujillo, con estudio de posgrado en Cirugía Plástica. Profesional vinculado a gestión pública y organización partidaria. Fue regidor provincial en la Municipalidad Provincial de Arequipa y para la organización política Arequipa Renace.

Marisol Yolanda Liñán Solís

Licenciada en enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Magíster en Gerencia Social con mención en Gerencia de programas y proyectos de desarrollo por la PUCP. Profesional con experiencia en gestión administrativa. Figuran sus cargos como especialista en el Programa Nacional de apoyo directo a los más pobres “Juntos” y en el Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

8. Partido Cívico Obras

Integrantes de la plancha presidencial del Partido Cívico Obras. Foto: JNE.

Daniel Hugo Barragán Coloma

Oficial de la Fuerza Aérea del Perú en retiro. Licenciado en Ciencias d ela Administración Aeroespacial en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Fue ministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Castillo (2022) y anteriormente se desempeñó como asesor y coordinador parlamentario en el Congreso en temas de seguridad y defensa.

En abril del 2020 se desempeñó como asesor 2 del excongresista José Vega y, luego, en mayo, del grupo parlamentario Unión por el Perú, partido que tuvo fuertes lazos con Antauro Humala. En 2021 postuló como vicepresidente de la República por UPP, aunque sin éxito.

También fue asesor de despacho ministerial en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, del entonces ministro Roberto Sánchez.

Dina Irene Hancco Hancco

Bachiller en Educación en la Universidad Nacional Federico Villarreal, aunque Magíster en Investigación y Docencia Universitaria por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Trabajó como docente de educación primaria en Juliaca, región Puno.

El 4 de setiembre del 2017 fue sentenciada por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la sede Juliaca (Puno) a tres años y seis meses de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de contrabando, la misma que fue cumplida, de acuerdo con el JNE. Además, según El Comercio, en el distrito fiscal de Puno se tienen dos investigaciones en su contra: Una por el presunto delito de trata de personas y otra por los delitos de falsedad genérica, asociación ilícita, corrupción y falsificación documentaria, ambas en 2009.

9. Primero La Gente

Integrantes de la plancha presidencial de Primero La Gente. Foto: JNE.

Raúl Molina Martínez

Arquitecto de la Universidad Ricardo Palma y Magíster en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Antropólogo y gestor público. Fue Secretario de Descentralización de la PCM en dos periodos distintos. Además de ese cargo, ha ocupado otras posiciones, tales como Viceministro de Gobernanza Territorial, Jefe del Gabinete de Asesores de la PCM (2013) y Jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia, durante el gobierno de Dina Boluarte, cargo al que renunció en febrero de 2023 tras las protestas sociales.

Manuel Ato del Avellanal

Bachiller en Derecho por la Universidad de Lima, Magíster en Estudios Budistas, filosofía y religiones comparadas por la Universidad de Nalanda y Doctor en Filosofía y Religión por la Universidad de Londres. Profesional vinculado a gestión pública y asesoría legal. Ha participado en actividades académicas, como docente en la Universidad del Pacífico y la PUCP, y consultoría en temas institucionales.

10. Alianza Para el Progreso

Integrantes de la plancha presidencial del partido Alianza Para el Progreso. Foto: JNE.

Jessica Tumi Rivas

Licenciada en Sociología de la Universidad Nacional del Altiplano y Magíster en Gestión de Programas Sociales. Fue directora ejecutiva del programa estatal de empleo temporal Llamkasun Perú. También ha trabajado como asesora en el Congreso de la República y como asesora de Vicerrectorado en la Universidad César Vallejo.

Alejandro Soto Reyes

Abogado cusqueño y expresidente del Congreso (2023-2024). Militante de APP con trayectoria parlamentaria. También fue regidor provincial por el Movimiento Político Independiente Cusco en Acción (2007-2010).

En un escenario político fragmentado y con antecedentes recientes de alta inestabilidad, los vicepresidentes han dejado de ser actores secundatios. Hoy, representan una pieza clave en la gobernabilidad y continuidad del poder, lo que obliga a un electorado más atento a cada integrante de las planchas presidenciales.