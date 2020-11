El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) evitó pronunciarse sobre la situación de Martín Vizcarra luego que el Congreso de la República aprobara por mayoría la moción de vacancia en su contra este lunes.

El exmandatario dijo esperar que el país “siga para adelante” tras la juramentación de Manuel Merino como jefe del Estado y se excusó de brindar mayores declaraciones al respecto porque tiene “una situación legal no envidiable”.

“[¿Qué le diría al señor Martín Vizcarra luego de esta vacancia?] Que el Perú siga para adelante, nada más. No le voy a decir nada [a Martín Vizcarra], como usted sabe, yo estoy aquí con una situación legal no envidiable y no voy a decir nada. No voy a decir nada, que viva el Perú”, sostuvo en diálogo con Canal N.

PPK luego de la vacancia de Vizcarra

Actualmente, Kuczynski cumple una orden de arresto domiciliario desde el 27 de abril de 2019 y entre sus reglas de conducta se incluye, además de la imposibilidad de reunirse o contactar a testigos o coimputados de su proceso por supuesto lavado de activos, que realice algún tipo de actividad política.

Cabe recordar que este domingo, “Panorama” difundió diversos chats entre el presidente Martín Vizcarra y el exministro de Agricultura, José Hernández. En una de estas conversaciones abordan la posible renuncia de Vizcarra a la vicepresidencia en marzo del 2018 previo al debate y votación de la segunda moción de vacancia en contra del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y este afirma que no dimitirá al cargo, pero le pidió comunicar a los legisladores “que hagan las cosas bien”.

Este lunes, Martín Vizcarra, se convirtió en el cuarto mandatario en la historia del Perú vacado por el Congreso, luego de una sesión que se extendió por más de cinco horas.

Por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones la representación nacional aprobó la moción de vacancia contra Vizcarra Cornejo promovida por la bancada de Unión por el Perú (UPP).