Algunos directores pueden indicar que la recuperación de las horas de los días viernes y lunes puede ser sábado o una hora más al horario establecido o remoto. Foto: Minedu
Algunos directores pueden indicar que la recuperación de las horas de los días viernes y lunes puede ser sábado o una hora más al horario establecido o remoto. Foto: Minedu
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que las direcciones y gerencias regionales de Educación (DRE y GRE), así como las unidades de gestión educativa local (UGEL), deberán garantizar la disponibilidad oportuna de las instituciones educativas públicas y privadas que han sido consideradas como locales de votación

La disposición responde a la coordinación interinstitucional con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de las acciones necesarias para asegurar el adecuado desarrollo de la jornada electoral.

Locales disponibles desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de abril

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, indicó que los locales escolares que funcionarán como centros de votación deberán estar disponibles desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de abril para permitir la instalación, desarrollo y cierre del proceso electoral. La lista de instituciones educativas ha sido enviada a las instancias correspondientes para su verificación y gestión.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: consulta aquí tu local de votación

Asimismo, exhortó a las autoridades educativas regionales a garantizar la disponibilidad de los locales dentro de los plazos establecidos y a coordinar con las autoridades electorales para asegurar que este objetivo se cumpla de manera ordenada y planificada.

Medidas pedagógicas asegurarán la recuperación de horas de clase en colegios que serán locales de votación. | Foto: Andina
Medidas pedagógicas asegurarán la recuperación de horas de clase en colegios que serán locales de votación. | Foto: Andina

La ministra agregó que también es necesario coordinar con los directivos de las instituciones educativas seleccionadas y adoptar las medidas organizativas y pedagógicas necesarias para que los estudiantes recuperen las clases que no pudieron recibir, asegurando así la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de las horas efectivas únicamente en las escuelas que funcionarán como locales de votación.

LEA TAMBIÉN: Onpe habilita 2,260 locales de votación en Lima y Callao: Los detalles

De otro lado, se encargó a las instancias descentralizadas del sector Educación supervisar el uso adecuado de la infraestructura escolar y velar por la restitución oportuna de las condiciones de operatividad una vez concluido el proceso electoral.

Algunos directores pueden indicar que la recuperación de las horas de los días viernes y lunes puede ser sábado o una hora más al horario establecido o remoto.

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2026: estas son las restricciones electorales que rigen desde el 6 de abril
Elecciones 2026: ¿Desde cuando regirá la “ley seca”?
Elecciones Generales 2026: ONPE estima alcanzar el 60% de resultados hacia la medianoche

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.