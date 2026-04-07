El Ministerio de Educación (Minedu) informó que las direcciones y gerencias regionales de Educación (DRE y GRE), así como las unidades de gestión educativa local (UGEL), deberán garantizar la disponibilidad oportuna de las instituciones educativas públicas y privadas que han sido consideradas como locales de votación durante las Elecciones Generales del domingo 12 de abril. En esta oportunidad, se han previsto 10,130 locales escolares para este fin.

La disposición responde a la coordinación interinstitucional con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de las acciones necesarias para asegurar el adecuado desarrollo de la jornada electoral.

Locales disponibles desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de abril

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, indicó que los locales escolares que funcionarán como centros de votación deberán estar disponibles desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de abril para permitir la instalación, desarrollo y cierre del proceso electoral. La lista de instituciones educativas ha sido enviada a las instancias correspondientes para su verificación y gestión.

Asimismo, exhortó a las autoridades educativas regionales a garantizar la disponibilidad de los locales dentro de los plazos establecidos y a coordinar con las autoridades electorales para asegurar que este objetivo se cumpla de manera ordenada y planificada.

Medidas pedagógicas asegurarán la recuperación de horas de clase en colegios que serán locales de votación. | Foto: Andina

La ministra agregó que también es necesario coordinar con los directivos de las instituciones educativas seleccionadas y adoptar las medidas organizativas y pedagógicas necesarias para que los estudiantes recuperen las clases que no pudieron recibir, asegurando así la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de las horas efectivas únicamente en las escuelas que funcionarán como locales de votación.

De otro lado, se encargó a las instancias descentralizadas del sector Educación supervisar el uso adecuado de la infraestructura escolar y velar por la restitución oportuna de las condiciones de operatividad una vez concluido el proceso electoral.

Algunos directores pueden indicar que la recuperación de las horas de los días viernes y lunes puede ser sábado o una hora más al horario establecido o remoto.