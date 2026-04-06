La restricción se enmarca en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, con el objetivo de asegurar comicios seguros. | Foto: Andina
La restricción se enmarca en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, con el objetivo de asegurar comicios seguros. | Foto: Andina
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Redacción Gestión
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, dos vicepresidentes, representantes al Parlamento Andino, y senadores y diputados para el periodo 2026-2031.

Ante ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comunicó las restricciones que regirán el fin de semana electoral,

Esta restricción se enmarca en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, con el objetivo de asegurar comicios seguros y que estos puedan desarrollarse con normalidad.

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Por ello, y se dispone el cierre de locales o espacios dedicados principalmente a su comercialización.

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El JNE señaló que el incumplimiento de estas disposiciones se castiga con hasta 6 meses de pena privativa de libertad y una multa no menor al 10% del ingreso mínimo vital, calculada sobre 30 días, equivalente a 3,390 soles.

La restricción se enmarca en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, con el objetivo de asegurar comicios seguros. | Foto: Freepik
La restricción se enmarca en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, con el objetivo de asegurar comicios seguros. | Foto: Freepik

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