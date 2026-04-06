Las Elecciones Generales 2026 en el Perú se realizarán este domingo 12 de abril y más de 27 millones de ciudadanos acudirán a votar para elegir presidente, dos vicepresidentes, representantes al Parlamento Andino, y senadores y diputados para el periodo 2026-2031.

Ante ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comunicó las restricciones que regirán el fin de semana electoral, en donde destaca la aplicación de la denominada “ley seca” a nivel nacional.

Esta restricción se enmarca en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, con el objetivo de asegurar comicios seguros y que estos puedan desarrollarse con normalidad.

Por ello, la “ley seca” regirá desde el sábado 11 a las 8:00 a. m. hasta el 13 de abril a la misma hora en todo el país, periodo donde se encontrará prohibida la venta de bebidas alcohólicas y se dispone el cierre de locales o espacios dedicados principalmente a su comercialización.

El JNE señaló que el incumplimiento de estas disposiciones se castiga con hasta 6 meses de pena privativa de libertad y una multa no menor al 10% del ingreso mínimo vital, calculada sobre 30 días, equivalente a 3,390 soles.