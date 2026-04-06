Rafael López Aliaga. Foto: Hugo Pérez / GEC
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Redacción Gestión
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, y señaló que no se debe permitir ataques contra quienes piensan distinto.

Durante una entrevista, López Aliaga criticó este tipo de acciones y defendió la necesidad de un debate de ideas sin agresiones físicas ni ataques personales.

“Uno no puede agarrar a huevazos a la persona que piensa distinto a ti. Tienes que dejarlo hablar, hay alternativas distintas. Yo termino con esto, yo si voy a terminar con el secuestro ideológico que está sufriendo Apurímac”, indicó al medio Andahuaylas Televisión.

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Tras estos hechos, López Aliaga indicó que decidió no presentar denuncias penales.

“Discutir las ideas, pero no atacar al mensajero es la base. Por Semana Santa tomé la decisión de perdonar y no hacer ninguna denuncia penal. Pero, verdaderamente, lo que han cometido es un delito, pero lo que no pueden es seguir haciendo estas cosas. Esto no se puede permitir en Perú ni en ninguna parte del mundo”, indicó.

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Como se recuerda, en medio de la agresión, .

Finalmente,

Rafael López Aliaga. FOTOS: JOEL ALONZO/GEC
Rafael López Aliaga. FOTOS: JOEL ALONZO/GEC

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