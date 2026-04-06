El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, condenó la violencia registrada en su mitin en la región Apurímac, de cara a las Elecciones 2026, y señaló que no se debe permitir ataques contra quienes piensan distinto.

Durante una entrevista, López Aliaga criticó este tipo de acciones y defendió la necesidad de un debate de ideas sin agresiones físicas ni ataques personales.

“Uno no puede agarrar a huevazos a la persona que piensa distinto a ti. Tienes que dejarlo hablar, hay alternativas distintas. Yo termino con esto, yo si voy a terminar con el secuestro ideológico que está sufriendo Apurímac”, indicó al medio Andahuaylas Televisión.

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Tras estos hechos, López Aliaga indicó que decidió no presentar denuncias penales.

“Discutir las ideas, pero no atacar al mensajero es la base. Por Semana Santa tomé la decisión de perdonar y no hacer ninguna denuncia penal. Pero, verdaderamente, lo que han cometido es un delito, pero lo que no pueden es seguir haciendo estas cosas. Esto no se puede permitir en Perú ni en ninguna parte del mundo”, indicó.

Como se recuerda, en medio de la agresión, el candidato respondió con insultos contra quienes lo atacaban y afirmó que “por culpa de esa gente, el Perú no camina”.

Finalmente, López Aliaga reiteró su llamado al respeto en el proceso electoral y aseguró que continuará su campaña en diversas regiones del país.