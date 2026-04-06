Reniec deberá remitir lista de padrón inicial de electores para Elecciones Municipales 2026. Foto: Difusión.
Reniec deberá remitir lista de padrón inicial de electores para Elecciones Municipales 2026. Foto: Difusión.
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, según resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

descartando otros usos distintos a este propósito.

Además, la remisión de dicha información debe efectuarse en formato electrónico, con el siguiente contenido:

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  • Código Único de Identificación
  • Dígito de verificación
  • Grupo de votación
  • Primer apellido
  • Segundo apellido
  • Prenombres
  • Fecha de nacimiento
  • Ubigeo de nacimiento
  • Sexo
  • Código de grado de instrucción
  • Domicilio actual
  • Ubigeo actual (departamento, provincia, distrito y, de corresponder, centro poblado)
  • Fecha de inscripción
  • Fecha de emisión del DNI
  • Fecha de caducidad del DNI
  • Fecha del último trámite
  • Fecha del último cambio de ubigeo
  • Ubigeo y domicilio de procedencia (anteriores al cambio)
  • Tipo de documento (DNI: convencional, de menor de edad, electrónico)
  • Versión de DNI electrónico
  • Fecha de vigencia del certificado digital del DNI electrónico
  • Indicador de discapacidad del ciudadano
  • Nombre del padre
  • Nombre de la madre
  • Número de DNI del padre (de los ciudadanos respecto de los que se cuente con tal información)
  • Número de DNI de la madre (de los ciudadanos respecto de los que se cuente con tal información)
  • Archivos que contengan las fotografías (de no contar con la imagen o se trate de imagen en blanco, indicar el motivo que sustente su ausencia)
  • Archivos que contengan las firmas (de no contar con la imagen o se trate de imagen en blanco, indicar el motivo que sustente su ausencia)
  • Archivos que contengan las huellas (de no contar con la imagen o se trate de imagen en blanco, indicar el motivo que sustente su ausencia)
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, es decir, 180 días calendario antes de la fecha de la elección.

Asimismo, el JNE considera necesario que el Reniec remita la lista del padrón inicial, para organizar y definir las actividades de fiscalización que le corresponden, paso previo a la aprobación definitiva del padrón electoral.

El padrón electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 debe cerrarse este 7 de abril de 2026, es decir, 180 días calendario antes de la fecha de la elección. Foto: ANDINA
El padrón electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 debe cerrarse este 7 de abril de 2026, es decir, 180 días calendario antes de la fecha de la elección. Foto: ANDINA

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