El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) envíe, como máximo hasta el 17 de abril de 2026, la lista del padrón inicial de electores en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

La información remitida por el Reniec será utilizada de manera exclusiva para fines de fiscalización a cargo del JNE, descartando otros usos distintos a este propósito.

Además, la remisión de dicha información debe efectuarse en formato electrónico, con el siguiente contenido:

Código Único de Identificación

Dígito de verificación

Grupo de votación

Primer apellido

Segundo apellido

Prenombres

Fecha de nacimiento

Ubigeo de nacimiento

Sexo

Código de grado de instrucción

Domicilio actual

Ubigeo actual (departamento, provincia, distrito y, de corresponder, centro poblado)

Fecha de inscripción

Fecha de emisión del DNI

Fecha de caducidad del DNI

Fecha del último trámite

Fecha del último cambio de ubigeo

Ubigeo y domicilio de procedencia (anteriores al cambio)

Tipo de documento (DNI: convencional, de menor de edad, electrónico)

Versión de DNI electrónico

Fecha de vigencia del certificado digital del DNI electrónico

Indicador de discapacidad del ciudadano

Nombre del padre

Nombre de la madre

Número de DNI del padre (de los ciudadanos respecto de los que se cuente con tal información)

Número de DNI de la madre (de los ciudadanos respecto de los que se cuente con tal información)

Archivos que contengan las fotografías (de no contar con la imagen o se trate de imagen en blanco, indicar el motivo que sustente su ausencia)

Archivos que contengan las firmas (de no contar con la imagen o se trate de imagen en blanco, indicar el motivo que sustente su ausencia)

Archivos que contengan las huellas (de no contar con la imagen o se trate de imagen en blanco, indicar el motivo que sustente su ausencia)

En la parte considerativa de la resolución se señala que el padrón electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 debe cerrarse este 7 de abril de 2026, es decir, 180 días calendario antes de la fecha de la elección.

Asimismo, el JNE considera necesario que el Reniec remita la lista del padrón inicial, para organizar y definir las actividades de fiscalización que le corresponden, paso previo a la aprobación definitiva del padrón electoral.