Antonio Ortiz, Alfonso López Chau y Ricardo Belmont. Foto: Composición/Captura JNE
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Redacción Gestión
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Estas fueron realizadas durante el debate electoral de cara a las Elecciones 2026.

como eje central para generar empleo masivo y sostenible.

Para ello, apuntó a crear parques industriales en cada región del país, con el objetivo de impulsar y generar más empleos.

“Mi gobierno cambiará en esos tres motores claros. Empleo con industrialización. Instalaremos trabajo para más cantidad de personas, jóvenes para formar nuestros recursos productos acabados en general trabajo permanente y bien pagado para exportar al mundo”, añadió.

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Condiciones para fortalecer a los emprendedores

El candidato por el Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, busca impulsar el deporte como herramienta de inclusión y prevención, con el objetivo de recuperar a ciudadanos que actualmente se ven atrapados por las drogas.

Asimismo, indicó que

Por ello, indicó que, en caso de llegar al gobierno, se retomará y fortalecerá este tipo de espacios de diálogo ciudadano, inspirados en experiencias previas como “Habla de México”, pero adaptados al contexto peruano.

“Voy a hacerlo, así como hizo Amlo (Andrés Manuel López Obrador) de México, las mañaneras, pero esta vez se va a llamar Habla el Pueblo con teléfonos abiertos porque no podemos permitir que una elección donde se decide el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, tengamos una televisión tan ausente de la realidad”, señaló.

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, aprovechando mejor sus capacidades productivas regionales.

Asimismo, dijo que trabajará de la mano con los agricultores mediante sistemas de investigación, innovación y asistencia técnica, desplegando jóvenes agrónomos en coordinación con universidades públicas de cada región.

Asimismo, planteó invertir en siembra y cosecha de agua mediante cochas y reservorios, culminar grandes proyectos de irrigación, como Chavimochic y Chinecas, y fortalecer el Banco de la Nación para que comparta su plataforma tecnológica con cajas municipales, rurales y cooperativas, de modo que los microempresarios accedan a créditos con menores tasas de interés.

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