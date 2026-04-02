Alfonso López Chau, Ricardo Belmont y Antonio Ortiz. Foto: Composición/Captura JNE
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en el país. Estas fueron realizadas durante el debate electoral de cara a las Elecciones 2026.

y a los maestros del país, en especial a los jubilados.

Por ello, planteó la necesidad de que, como mínimo, la remuneración de los profesores se equipare al primer nivel.

“Habría que proponerles que su sueldo sea, por lo menos, el del primer nivel de educación”, señaló.

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en tanto, e y de innovación que permitiría que las diversas zonas del país se integren competitivamente a los mercados internacionales.

Asimismo, indicó que, para fortalecer el sistema universitario, en especial el público, en un eventual gobierno suyo planteará la creación de sedes o sucursales en todas las regiones para acercar la educación superior a más ciudadanos.

A ello, también, se suma la necesidad de , multiplicando así el capital humano altamente calificado.

“Estamos convencidos que solo podremos conquistar los mercados del mundo si expandimos esos mercados, haciendo crecer aún más la tasa de velocidad de las exportaciones”, añadió.

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Antonio Ortiz apunta a una educación con tecnología

innovación y producción desde el colegio para impulsar el desarrollo nacional.

Por ello, propone que, en un eventual gobierno suyo, los jóvenes aprendan a transformar los recursos del país, como los minerales, la agricultura y la industria, en productos con mayor valor agregado, en lugar de limitarse a la exportación de materia prima.

“Vengo a proponer un camino claro. Educación con innovación y tecnología que produce desarrollo”, precisó.

Candidatos presentan propuestas para impulsar la educación con mejor salario docente, universidades innovadoras y articulación entre tecnología, producción y desarrollo nacional. (Foto: AFP)
Candidatos presentan propuestas para impulsar la educación con mejor salario docente, universidades innovadoras y articulación entre tecnología, producción y desarrollo nacional. (Foto: AFP)

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