En el marco de las elecciones generales del domingo 12 de abril, un conjunto de restricciones electorales empezará a regir a partir de hoy lunes 6 de abril, recordó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Entre estas restricciones figuran la prohibición de difundir encuestas, la “ley seca” o impedimento de expendio de licor, la prohibición de reuniones o manifestaciones públicas, el impedimento de espectáculos populares, entre otros.

De acuerdo con el citado organismo electoral estos impedimentos que regirán en todo el territorio nacional tienen por finalidad asegurar el correcto desarrollo de las elecciones generales en curso.

Dichas restricciones, así como las sanciones en casos de incumplimientos, están contempladas en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

Restricciones electorales

Prohibición de la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación , desde las 00:00 horas del lunes 6. El incumplimiento de esta restricción se sancionará con una multa entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que este año equivale a entre S/ 55,000 y S/ 550,000.

, desde las 00:00 horas del lunes 6. El incumplimiento de esta restricción se sancionará con una multa entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que este año equivale a entre S/ 55,000 y S/ 550,000. No pueden efectuarse reuniones o manifestaciones públicas de carácter político desde dos días antes del día de las elecciones (es decir, desde las 00:00 horas del viernes 10 de abril). Su vulneración se sanciona con cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años.

desde dos días antes del día de las elecciones (es decir, desde las 00:00 horas del viernes 10 de abril). Su vulneración se sanciona con cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años. Se suspende toda clase de propaganda política desde 24 horas antes de la elección (00:00 horas del sábado 11). Su incumplimiento acarreará una pena de prisión no menor de dos años.

desde 24 horas antes de la elección (00:00 horas del sábado 11). Su incumplimiento acarreará una pena de prisión no menor de dos años. La “ley seca” regirá desde las 08:00 horas del sábado 11, hasta las 08:00 del lunes 13 de abril , lapso en el que no está permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos, o los espacios de los establecimientos comerciales, dedicados exclusivamente a dicho expendio. Su incumplimiento se sanciona con cárcel no mayor de seis meses y multa no menor del 10% del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa (S/ 3,390).

, lapso en el que no está permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos, o los espacios de los establecimientos comerciales, dedicados exclusivamente a dicho expendio. Su incumplimiento se sanciona con cárcel no mayor de seis meses y multa no menor del 10% del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa (S/ 3,390). No pueden efectuarse espectáculos populares al aire libre ni en recintos cerrados , ni funciones teatrales o cinematográficas, así como reuniones públicas de ninguna clase durante las horas en que se realizan las elecciones.

, ni funciones teatrales o cinematográficas, así como reuniones públicas de ninguna clase durante las horas en que se realizan las elecciones. El domingo 12 de abril, día de la elección, entre las 07:00 y 17:00 horas no están permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de votación.

El JNE recordó que las sanciones por los incumplimientos de estas y otras disposiciones están establecidas en el Título XVI de la LOE, sobre delitos, sanciones y procedimientos judiciales.

También señaló que los fiscalizadores del JNE realizarán operativos en diversas regiones del país con el fin de hacer cumplir la normativa electoral y garantizar que la votación transcurra con normalidad.