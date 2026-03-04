En el Perú, la vicepresidencia ha dejado de ser un cargo meramente protocolar. En los últimos años, el país ha vivido una cadena de crisis políticas, vacancias presidenciales y sucesiones abruptas que terminaron colocando a vicepresidentes —o incluso a autoridades del Congreso— al frente del Ejecutivo.
Este contexto ha revalorizado el peso político de quienes integran las planchas presidenciales como primer y segundo vicepresidente, figuras llamadas a reemplazar al mandatario en caso de renuncia, incapacidad o destitución. Las elecciones generales del 2026 elegirán presidente y vicepresidentes para el periodo 2026-2031.
Entre las fórmulas presidenciales inscritas, cerca del 41.6% de los candidatos a vicepresidentes cuenta con experiencia en altos cargos del Estado, como el Congreso, ministerios o gobiernos regionales, mientras que otros provienen de liderazgos sociales, sindicales o técnicos.
A continuación, los perfiles de los candidatos a la vicepresidencia de los partidos que competirán en los comicios.
Fuerza Popular
Luis Galarreta Velarde
Excongresista y expresidente del Parlamento (2017-2018). Dirigente histórico del fujimorismo y exparlamentario andino.
Miguel Torres Morales
Abogado y excongresista (2016-2019). Fue vocero de la bancada de Fuerza Popular y subsecretario general del partido.
Ahora Nación
Luis Alberto Villanueva Carbajal
Dirigente sindical de construcción civil y representante de trabajadores del sector construcción.
Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari
Lideresa indígena asháninka y activista ambiental. Ganadora del Premio Goldman por su defensa de territorios amazónicos.
Alianza para el Progreso
Jessica Tumi Rivas
Gestora pública vinculada a programas sociales. Fue directora ejecutiva del programa estatal de empleo temporal Llamkasun Perú.
Alejandro Soto Reyes
Abogado cusqueño y expresidente del Congreso (2023-2024). Militante de APP con trayectoria parlamentaria.
Renovación Popular
Norma Martina Yarrow Lumbreras
Congresista de la República y exregidora de la Municipalidad de Lima. Empresaria y una de las figuras visibles de Renovación Popular en el Parlamento.
Jhon Iván Ramos Malpica
Dirigente partidario y secretario nacional de Política de Renovación Popular, con participación en la estructura orgánica del partido.
Partido del Buen Gobierno
Susana Matute Charún
Abogada y especialista en gestión pública. Ha trabajado en temas de regulación y administración estatal.
Carlos Caballero León
Profesional vinculado a gestión administrativa y consultoría en el sector público.
Un Camino Diferente
César Arturo Fernández Bazán
Abogado con experiencia en gestión pública y asesoría legal.
Carlos Danilo Pinillos Vinces
Profesional ligado a actividades empresariales y asesoría administrativa.
Partido Patriótico del Perú
Rossana Elena Montes Tello
Profesional vinculada a actividades sociales y gestión comunitaria.
Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi
Empresario y dirigente político con trayectoria en organizaciones privadas.
Podemos Perú
Jaqueline Cecilia García Rodríguez
Excongresista (2020-2021). Comunicadora con trayectoria política en el partido Podemos Perú.
Raúl Martin Noblecilla Olaechea
Abogado constitucionalista y exviceministro de Gobernanza Territorial en la PCM.
Juntos por el Perú
Analí Márquez Huanca
Abogada con experiencia en gestión municipal y programas sociales en gobiernos locales.
Brígida Curo Bustincio
Dirigente comunal y productora agropecuaria de Puno. Fue regidora distrital.
Perú Moderno
Miguel Elías Almenara Huayta
Empresario y dirigente político vinculado a actividades privadas.
Liz Verónica Quispe Santos
Profesional con participación en organizaciones sociales y gestión pública.
Frente de la Esperanza
Elizabeth León Chinchay
Abogada con experiencia en gestión pública y asesoría jurídica.
Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez
Profesional con trayectoria en consultoría y administración pública.
Demócrata Unido Perú
María Edith Paredes Verdy
Profesional vinculada a gestión administrativa y actividades sociales.
Wilbert Gabino Segovia Quin
Dirigente político regional con participación en organizaciones locales.
Progresemos
Mónica Margot Guillén Tuanama
Profesional vinculada a actividades sociales y gestión pública regional.
Jorge Luis Caloggero Encina
Empresario con experiencia en gestión privada.
Partido Morado
Heber Diomedes Cueva Escobedo
Profesional vinculado a gestión pública y organización partidaria.
Marisol Yolanda Liñán Solís
Profesional con experiencia en gestión administrativa.
Fe en el Perú
Yessika Roxana Aliaga Narváez
Profesional vinculada a gestión pública y actividades sociales.
Shellah Belén Palacios Rodríguez
Dirigente política con participación en actividades partidarias.
Somos Perú
Johanna Gabriela Lozada Baldwin
Dirigente del partido y secretaria de la Mujer en Somos Perú.
Herbe Olave Ugarte
Consejero regional del Cusco. Su carrera política se ha desarrollado en el ámbito regional.
País para Todos
María Cristina Chambizea Reyes
Exasesora del Ministerio de Desarrollo Agrario y exsecretaria ejecutiva de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales.
Diego Edgar Guevara Vivanco
Consultor en gestión pública con experiencia en la PCM, el Ministerio de Educación y la Autoridad Nacional del Agua.
Perú Acción
Roberto Diego Koster Jáuregui
Profesional vinculado a actividades empresariales y gestión pública.
Clara Amelia Quispe Torres
Dirigente social con participación en organizaciones comunitarias.
Integridad Democrática
Bertha Cecilia Azabache Miranda
Abogada y exfiscal suprema del Ministerio Público. Se desempeñó como fiscal superior en el subsistema anticorrupción y ha tenido participación en investigaciones de alto perfil relacionadas con delitos contra la administración pública.
Wellington Prada Chipayo
Profesional vinculado a actividades sociales y políticas en el ámbito regional. Ha participado en organizaciones ciudadanas y en iniciativas de articulación comunitaria.
Partido Cívico Obras
Daniel Hugo Barragán Coloma
Oficial de la Fuerza Aérea del Perú en retiro. Fue ministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Castillo y anteriormente se desempeñó como asesor en el Congreso en temas de seguridad y defensa.
Dina Irene Hancco Hancco
Docente de educación primaria en Juliaca, región Puno. Ha trabajado en el sector educativo y en iniciativas comunitarias vinculadas a la formación escolar.
Partido de los Trabajadores y Emprendedores
Winston Clemente Huamán Henríquez
Dirigente sindical y promotor de iniciativas vinculadas al emprendimiento local. Ha participado en organizaciones de trabajadores y en espacios de representación laboral.
Nélida Juliana Cuayla Cuayla
Dirigente social con participación en organizaciones comunitarias y actividades de desarrollo local en regiones del sur del país.
Alianza Electoral Venceremos
Elena Carmen Rivera Huamán
Dirigente política regional con trayectoria en organizaciones sociales y participación en actividades comunitarias.
Alberto Eugenio Quintanilla Chacón
Abogado y excongresista de la República por Cusco. Militante histórico de la izquierda peruana y dirigente del Partido Comunista Peruano.
Cooperación Popular
Carmela Silene Salazar Jáuregui
Exfuncionaria del Congreso de la República y de Provías Descentralizado. Ha trabajado en áreas administrativas y de gestión pública vinculadas a infraestructura.
Vanessa Rubith Lazo Valles
Profesional con experiencia en el Ministerio de Energía y Minas. Ha participado en labores administrativas y de gestión dentro del sector energético.
Partido Demócrata Federal
Virgilio Acuña Peralta
Empresario y excongresista de la República. Hermano del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, y con trayectoria en política regional en Lambayeque.
Lydia Lourdes Díaz Pablo
Profesional vinculada a actividades administrativas y sociales, con participación en organizaciones de desarrollo comunitario.
Partido Aprista Peruano
María Inés Valdivia Acuña
Docente universitaria de Derecho e historiadora. Ha desarrollado labores académicas y mantiene militancia en el Partido Aprista Peruano.
Lucio Antonio Vásquez Sánchez
Dirigente agrario y militante aprista. Ha participado en organizaciones campesinas y fue regidor distrital.
Partido Demócrata Verde
Maritza del Carmen Rosario Milagros Sánchez Perales
Profesional vinculada a iniciativas ambientales y sociales. Ha participado en proyectos relacionados con sostenibilidad y desarrollo comunitario.
Félix Medardo Murazzo Carrillo
Empresario con experiencia en el sector privado y participación en actividades empresariales.
Unidad Nacional
Javier Ignacio Bedoya Denegri
Abogado y excongresista. Hijo del histórico líder del PPC, Luis Bedoya Reyes, y figura vinculada al partido en las últimas décadas.
Neldy Roxana Mendoza Flores
Profesional vinculada a la gestión pública y actividades administrativas.
Libertad Popular
Pedro Álvaro Cateriano Bellido
Abogado y político con amplia trayectoria en el Estado. Fue presidente del Consejo de Ministros y ministro de Defensa durante el gobierno de Ollanta Humala.
Tania Ulrika Porles Bazalar
Dirigente política con experiencia en organizaciones sociales y participación en iniciativas ciudadanas.
SíCreo
Alejandro Agustín Santa María Silva
Empresario vinculado a actividades privadas y a proyectos empresariales.
Melitza Melania Yanzich Villagarcia
Profesional con participación en organizaciones sociales y comunitarias.
Salvemos al Perú
Jaime José Freundt López
Empresario y dirigente político con participación en actividades privadas y partidarias.
Giovanna Angela Demurtas Moya
Profesional vinculada a labores administrativas y actividades sociales.
Fuerza y Libertad
Gilbert Félix Violeta López
Abogado y excongresista (2016-2019). Fue uno de los fundadores del Partido Morado y se desempeñó como su secretario general.
María Luz Pariona Oré
Dirigente social vinculada a organizaciones regionales y a iniciativas comunitarias.
Perú Libre
Flavio Cruz Mamani
Congresista de la República por Perú Libre. Representa a la región Puno y ha tenido participación en debates parlamentarios.
Bertha Rojas López
Dirigente política vinculada al partido en regiones y a organizaciones sociales locales.
PRIN
Julio Alberto Vega Ybáñez
Profesional con trayectoria en gestión privada y participación en actividades empresariales.
Mayra Lizeth Vargas Gil
Dirigente política con participación en organizaciones sociales y comunitarias.
Avanza País
Fernán Romano Altuve-Febres Lores
Abogado constitucionalista y profesor universitario. Ha sido asesor en temas jurídicos y comentarista en debates políticos.
Adriana Josefina Tudela Gutiérrez
Congresista de la República y politóloga. Ha participado en debates legislativos sobre reformas institucionales y económicas.
Perú Primero
Carlos Hernán Illanes Calderón
Ingeniero aeronáutico y especialista en seguridad. Fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
Judith Carla Mendoza Díaz
Exfuncionaria municipal en Satipo, vinculada a labores de gestión pública local.
Primero la Gente
Raúl Molina Martínez
Antropólogo y gestor público. Fue secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno de Martín Vizcarra y ha trabajado en políticas de desarrollo territorial y gestión pública.
Manuel Ato del Avellanal
Abogado y profesional vinculado a gestión pública y asesoría legal. Ha participado en actividades académicas y consultoría en temas institucionales.