En el Perú, la vicepresidencia ha dejado de ser un cargo meramente protocolar. En los últimos años, el país ha vivido una cadena de crisis políticas, vacancias presidenciales y sucesiones abruptas que terminaron colocando a vicepresidentes —o incluso a autoridades del Congreso— al frente del Ejecutivo.

Este contexto ha revalorizado el peso político de quienes integran las planchas presidenciales como primer y segundo vicepresidente, figuras llamadas a reemplazar al mandatario en caso de renuncia, incapacidad o destitución. Las elecciones generales del 2026 elegirán presidente y vicepresidentes para el periodo 2026-2031.

Entre las fórmulas presidenciales inscritas, cerca del 41.6% de los candidatos a vicepresidentes cuenta con experiencia en altos cargos del Estado, como el Congreso, ministerios o gobiernos regionales, mientras que otros provienen de liderazgos sociales, sindicales o técnicos.

A continuación, los perfiles de los candidatos a la vicepresidencia de los partidos que competirán en los comicios.

Fuerza Popular

Luis Galarreta Velarde

Excongresista y expresidente del Parlamento (2017-2018). Dirigente histórico del fujimorismo y exparlamentario andino.

Miguel Torres Morales

Abogado y excongresista (2016-2019). Fue vocero de la bancada de Fuerza Popular y subsecretario general del partido.

Keiko Fujimori encabeza nuevamente la plancha presidencial naranja, esta vez junto a Miguel Torres y Luis Galarreta. Foto: AFP

Ahora Nación

Luis Alberto Villanueva Carbajal

Dirigente sindical de construcción civil y representante de trabajadores del sector construcción.

Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari

Lideresa indígena asháninka y activista ambiental. Ganadora del Premio Goldman por su defensa de territorios amazónicos.

Alianza para el Progreso

Jessica Tumi Rivas

Gestora pública vinculada a programas sociales. Fue directora ejecutiva del programa estatal de empleo temporal Llamkasun Perú.

Alejandro Soto Reyes

Abogado cusqueño y expresidente del Congreso (2023-2024). Militante de APP con trayectoria parlamentaria.

Renovación Popular

Norma Martina Yarrow Lumbreras

Congresista de la República y exregidora de la Municipalidad de Lima. Empresaria y una de las figuras visibles de Renovación Popular en el Parlamento.

Jhon Iván Ramos Malpica

Dirigente partidario y secretario nacional de Política de Renovación Popular, con participación en la estructura orgánica del partido.

(Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

Partido del Buen Gobierno

Susana Matute Charún

Abogada y especialista en gestión pública. Ha trabajado en temas de regulación y administración estatal.

Carlos Caballero León

Profesional vinculado a gestión administrativa y consultoría en el sector público.

Un Camino Diferente

César Arturo Fernández Bazán

Abogado con experiencia en gestión pública y asesoría legal.

Carlos Danilo Pinillos Vinces

Profesional ligado a actividades empresariales y asesoría administrativa.

Partido Patriótico del Perú

Rossana Elena Montes Tello

Profesional vinculada a actividades sociales y gestión comunitaria.

Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi

Empresario y dirigente político con trayectoria en organizaciones privadas.

Podemos Perú

Jaqueline Cecilia García Rodríguez

Excongresista (2020-2021). Comunicadora con trayectoria política en el partido Podemos Perú.

Raúl Martin Noblecilla Olaechea

Abogado constitucionalista y exviceministro de Gobernanza Territorial en la PCM.

Juntos por el Perú

Analí Márquez Huanca

Abogada con experiencia en gestión municipal y programas sociales en gobiernos locales.

Brígida Curo Bustincio

Dirigente comunal y productora agropecuaria de Puno. Fue regidora distrital.

Perú Moderno

Miguel Elías Almenara Huayta

Empresario y dirigente político vinculado a actividades privadas.

Liz Verónica Quispe Santos

Profesional con participación en organizaciones sociales y gestión pública.

Frente de la Esperanza

Elizabeth León Chinchay

Abogada con experiencia en gestión pública y asesoría jurídica.

Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez

Profesional con trayectoria en consultoría y administración pública.

Demócrata Unido Perú

María Edith Paredes Verdy

Profesional vinculada a gestión administrativa y actividades sociales.

Wilbert Gabino Segovia Quin

Dirigente político regional con participación en organizaciones locales.

Progresemos

Mónica Margot Guillén Tuanama

Profesional vinculada a actividades sociales y gestión pública regional.

Jorge Luis Caloggero Encina

Empresario con experiencia en gestión privada.

Partido Morado

Heber Diomedes Cueva Escobedo

Profesional vinculado a gestión pública y organización partidaria.

Marisol Yolanda Liñán Solís

Profesional con experiencia en gestión administrativa.

Fe en el Perú

Yessika Roxana Aliaga Narváez

Profesional vinculada a gestión pública y actividades sociales.

Shellah Belén Palacios Rodríguez

Dirigente política con participación en actividades partidarias.

Somos Perú

Johanna Gabriela Lozada Baldwin

Dirigente del partido y secretaria de la Mujer en Somos Perú.

Herbe Olave Ugarte

Consejero regional del Cusco. Su carrera política se ha desarrollado en el ámbito regional.

País para Todos

María Cristina Chambizea Reyes

Exasesora del Ministerio de Desarrollo Agrario y exsecretaria ejecutiva de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales.

Diego Edgar Guevara Vivanco

Consultor en gestión pública con experiencia en la PCM, el Ministerio de Educación y la Autoridad Nacional del Agua.

Perú Acción

Roberto Diego Koster Jáuregui

Profesional vinculado a actividades empresariales y gestión pública.

Clara Amelia Quispe Torres

Dirigente social con participación en organizaciones comunitarias.

Integridad Democrática

Bertha Cecilia Azabache Miranda

Abogada y exfiscal suprema del Ministerio Público. Se desempeñó como fiscal superior en el subsistema anticorrupción y ha tenido participación en investigaciones de alto perfil relacionadas con delitos contra la administración pública.

Wellington Prada Chipayo

Profesional vinculado a actividades sociales y políticas en el ámbito regional. Ha participado en organizaciones ciudadanas y en iniciativas de articulación comunitaria.

Partido Cívico Obras

Daniel Hugo Barragán Coloma

Oficial de la Fuerza Aérea del Perú en retiro. Fue ministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Castillo y anteriormente se desempeñó como asesor en el Congreso en temas de seguridad y defensa.

Dina Irene Hancco Hancco

Docente de educación primaria en Juliaca, región Puno. Ha trabajado en el sector educativo y en iniciativas comunitarias vinculadas a la formación escolar.

Partido de los Trabajadores y Emprendedores

Winston Clemente Huamán Henríquez

Dirigente sindical y promotor de iniciativas vinculadas al emprendimiento local. Ha participado en organizaciones de trabajadores y en espacios de representación laboral.

Nélida Juliana Cuayla Cuayla

Dirigente social con participación en organizaciones comunitarias y actividades de desarrollo local en regiones del sur del país.

Alianza Electoral Venceremos

Elena Carmen Rivera Huamán

Dirigente política regional con trayectoria en organizaciones sociales y participación en actividades comunitarias.

Alberto Eugenio Quintanilla Chacón

Abogado y excongresista de la República por Cusco. Militante histórico de la izquierda peruana y dirigente del Partido Comunista Peruano.

Cooperación Popular

Carmela Silene Salazar Jáuregui

Exfuncionaria del Congreso de la República y de Provías Descentralizado. Ha trabajado en áreas administrativas y de gestión pública vinculadas a infraestructura.

Vanessa Rubith Lazo Valles

Profesional con experiencia en el Ministerio de Energía y Minas. Ha participado en labores administrativas y de gestión dentro del sector energético.

Partido Demócrata Federal

Virgilio Acuña Peralta

Empresario y excongresista de la República. Hermano del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, y con trayectoria en política regional en Lambayeque.

Lydia Lourdes Díaz Pablo

Profesional vinculada a actividades administrativas y sociales, con participación en organizaciones de desarrollo comunitario.

Partido Aprista Peruano

María Inés Valdivia Acuña

Docente universitaria de Derecho e historiadora. Ha desarrollado labores académicas y mantiene militancia en el Partido Aprista Peruano.

Lucio Antonio Vásquez Sánchez

Dirigente agrario y militante aprista. Ha participado en organizaciones campesinas y fue regidor distrital.

Partido Demócrata Verde

Maritza del Carmen Rosario Milagros Sánchez Perales

Profesional vinculada a iniciativas ambientales y sociales. Ha participado en proyectos relacionados con sostenibilidad y desarrollo comunitario.

Félix Medardo Murazzo Carrillo

Empresario con experiencia en el sector privado y participación en actividades empresariales.

Unidad Nacional

Javier Ignacio Bedoya Denegri

Abogado y excongresista. Hijo del histórico líder del PPC, Luis Bedoya Reyes, y figura vinculada al partido en las últimas décadas.

Neldy Roxana Mendoza Flores

Profesional vinculada a la gestión pública y actividades administrativas.

Libertad Popular

Pedro Álvaro Cateriano Bellido

Abogado y político con amplia trayectoria en el Estado. Fue presidente del Consejo de Ministros y ministro de Defensa durante el gobierno de Ollanta Humala.

Tania Ulrika Porles Bazalar

Dirigente política con experiencia en organizaciones sociales y participación en iniciativas ciudadanas.

SíCreo

Alejandro Agustín Santa María Silva

Empresario vinculado a actividades privadas y a proyectos empresariales.

Melitza Melania Yanzich Villagarcia

Profesional con participación en organizaciones sociales y comunitarias.

Salvemos al Perú

Jaime José Freundt López

Empresario y dirigente político con participación en actividades privadas y partidarias.

Giovanna Angela Demurtas Moya

Profesional vinculada a labores administrativas y actividades sociales.

Fuerza y Libertad

Gilbert Félix Violeta López

Abogado y excongresista (2016-2019). Fue uno de los fundadores del Partido Morado y se desempeñó como su secretario general.

María Luz Pariona Oré

Dirigente social vinculada a organizaciones regionales y a iniciativas comunitarias.

Perú Libre

Flavio Cruz Mamani

Congresista de la República por Perú Libre. Representa a la región Puno y ha tenido participación en debates parlamentarios.

Bertha Rojas López

Dirigente política vinculada al partido en regiones y a organizaciones sociales locales.

PRIN

Julio Alberto Vega Ybáñez

Profesional con trayectoria en gestión privada y participación en actividades empresariales.

Mayra Lizeth Vargas Gil

Dirigente política con participación en organizaciones sociales y comunitarias.

Avanza País

Fernán Romano Altuve-Febres Lores

Abogado constitucionalista y profesor universitario. Ha sido asesor en temas jurídicos y comentarista en debates políticos.

Adriana Josefina Tudela Gutiérrez

Congresista de la República y politóloga. Ha participado en debates legislativos sobre reformas institucionales y económicas.

Perú Primero

Carlos Hernán Illanes Calderón

Ingeniero aeronáutico y especialista en seguridad. Fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Judith Carla Mendoza Díaz

Exfuncionaria municipal en Satipo, vinculada a labores de gestión pública local.

Primero la Gente

Raúl Molina Martínez

Antropólogo y gestor público. Fue secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno de Martín Vizcarra y ha trabajado en políticas de desarrollo territorial y gestión pública.

Manuel Ato del Avellanal

Abogado y profesional vinculado a gestión pública y asesoría legal. Ha participado en actividades académicas y consultoría en temas institucionales.