El presidente del JNE, Roberto Burneo, envió una carta al presidente José María Balcázar en donde precisa que no hay acuerdo para fijar en 214 millones de soles el presupuesto para la entidad y recalcó que el requerimiento adicional total es de 403 millones 041 mil 243 soles para asegurar todos los procesos electorales programados para 2026.

Burneo señaló en el documento que es falso lo dicho por el viceministro de Hacienda, Rodolfo Acuña, quien dijo que, tras reuniones técnicas, se habría acordado reducir la demanda presupuestal del JNE a 214 millones soles.

Este presupuesto sería entregado mediante un esquema de asignación de esos fondos: 114 millones de soles mediante decreto supremo y otros 100 millones de soles a través de un proyecto de ley, según lo recopilado por RPP.

“Dicho acuerdo no ha existido, ni se ha consensuado mecanismo alguno en esos términos”, se lee en el documento.

El titular del JNE recordó que, en un oficio emitido el 19 de febrero, se detalló que los más de 403 millones de soles solicitados se distribuyen en gastos de personal, obligaciones sociales, bienes, servicios y adquisición de activos no financieros.

Cabe recordar que el titular del JNE solicitó al gobierno de José María Balcázar asegurar el presupuesto para el sistema electoral, integrado por el JNE, ONPE y Reniec, y advirtió que la falta de financiamiento puede afectar la organización de las Elecciones Generales.

Burneo alertó que la demora en la asignación presupuestal agrava la situación crítica del sistema electoral de cara a la elección programada para el 12 de abril.

Asimismo, recordó que los organismos electorales reclaman recursos de forma constante, por lo que llama al nuevo Gobierno a apoyarlos y otorgarles el presupuesto que vienen solicitando.