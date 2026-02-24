JNE aclara que no hubo acuerdo para fijar presupuesto para Elecciones 2026. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

y recalcó que el requerimiento adicional total es de 403 millones 041 mil 243 soles para asegurar todos los procesos electorales programados para 2026.

Burneo señaló en el documento que es falso lo dicho por el viceministro de Hacienda, Rodolfo Acuña, quien dijo que, tras reuniones técnicas, se habría acordado reducir la demanda presupuestal del JNE a 214 millones soles.

114 millones de soles mediante decreto supremo y otros 100 millones de soles a través de un proyecto de ley, según lo recopilado por RPP.

“Dicho acuerdo no ha existido, ni se ha consensuado mecanismo alguno en esos términos”, se lee en el documento.

obligaciones sociales, bienes, servicios y adquisición de activos no financieros.

Cabe recordar que advirtió que la falta de financiamiento puede afectar la organización de las Elecciones Generales.

Burneo alertó que la demora en la asignación presupuestal agrava la situación crítica del sistema electoral de cara a la elección programada para el 12 de abril.

Asimismo, r

El presidente del JNE, Roberto Burneo, aclaró que el presupuesto se distribuye en gastos de personal, obligaciones sociales, bienes, servicios y adquisición de activos no financieros. (Foto: Andina)
