ICAL cuestiona postulación de Balcázar a la Mesa Directiva del Congreso. (Foto: Congreso)
ICAL cuestiona postulación de Balcázar a la Mesa Directiva del Congreso. (Foto: Congreso)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

para las inversiones en el actual panorama política tras el cambio de mandato.

A través de un comunicado, y fortalecer la confianza de los inversionistas, sobre todo en el sector hidrocarburos

Además, planteó que se debe asegurar la continuidad de la gestión pública con equipos técnicos competentes, así como dar seguimiento a políticas y proyectos sin retrocesos que perjudiquen el crecimiento económico y el bienestar de la población.

LEA TAMBIÉN: Balcázar evalúa continuar con Nueva Carretera Central: nuevo endeudamiento sería la ruta

“Consideramos indispensable que el proceso electoral se desarrolle con pleno respeto a la institucionalidad democrática, garantizando elecciones transparentes y ordenadas que refuercen la confianza ciudadana”, se lee en el pronunciamiento.

El gremio reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en una agenda que promueva el desarrollo sostenible del sector hidrocarburos.

Además, exhortó

LEA TAMBIÉN: Presidente Balcázar sobre Petroperú: “No se tomarán decisiones que puedan llamar a sospechas”

Perucámaras vigilará decisiones del gobierno durante transición

La Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras) informó que asumirá un rol de vigilancia en las decisiones del gobierno transitorio dentro de la ética pública, la legalidad y la gobernabilidad.

En un comunicado, precisó que estas condiciones son necesarias para que el país llegue con confianza al inicio del próximo mandato presidencial.

LEA TAMBIÉN: Presidente Balcázar evaluará a ministros y no descarta ratificaciones

Además, subrayó la relevancia de mantener un diálogo permanente con las regiones como parte del impulso al desarrollo descentralizado.

La Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios informó que asumirá un rol de vigilancia en las decisiones del gobierno transitorio. Foto: GEC
La Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios informó que asumirá un rol de vigilancia en las decisiones del gobierno transitorio. Foto: GEC

TE PUEDE INTERESAR

Contralor: en unos 10 días se tendrá informe preliminar sobre casos que involucran a Jerí
Renovación Popular, APP y Fuerza Popular cruzan acusaciones tras triunfo de Balcázar
Mercado laboral: los riesgos regulatorios con el nuevo presidente José María Balcázar

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.