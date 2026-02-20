La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) pidió al gobierno interino de José María Balcázar garantizar la estabilidad económica y reglas previsibles para las inversiones en el actual panorama política tras el cambio de mandato.

A través de un comunicado, el gremio precisó que, ante la sensibilidad de la economía y las elecciones de 2026, es importante reducir la incertidumbre política y fortalecer la confianza de los inversionistas, sobre todo en el sector hidrocarburos

Además, planteó que se debe asegurar la continuidad de la gestión pública con equipos técnicos competentes, así como dar seguimiento a políticas y proyectos sin retrocesos que perjudiquen el crecimiento económico y el bienestar de la población.

“Consideramos indispensable que el proceso electoral se desarrolle con pleno respeto a la institucionalidad democrática, garantizando elecciones transparentes y ordenadas que refuercen la confianza ciudadana”, se lee en el pronunciamiento.

El gremio reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en una agenda que promueva el desarrollo sostenible del sector hidrocarburos.

Además, exhortó a la clase política a priorizar el interés nacional, con transparencia y honestidad para reducir brechas sociales y atender las necesidades de inversión del país.

Perucámaras vigilará decisiones del gobierno durante transición

La Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras) informó que asumirá un rol de vigilancia en las decisiones del gobierno transitorio dentro de la ética pública, la legalidad y la gobernabilidad.

En un comunicado, precisó que estas condiciones son necesarias para que el país llegue con confianza al inicio del próximo mandato presidencial.

Además, subrayó la relevancia de mantener un diálogo permanente con las regiones como parte del impulso al desarrollo descentralizado.