José Jerí enfrenta denuncias por reuniones no registradas con empresarios chinos. Foto: Connie FRANCE / AFP
José Jerí enfrenta denuncias por reuniones no registradas con empresarios chinos. Foto: Connie FRANCE / AFP
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

informó que ya han puesto en marcha acciones de control para las denuncias que involucran al expresidente José Jerí y precisó que en unos 10 días emitirán un informe preliminar al respecto.

Así lo señaló al ser consultado por medios de prensa sobre las medidas que está llevando a cabo la institución que lidera frente a las denuncias por reuniones no registradas del exmandatario con empresarios chinos, así como los casos de contrataciones de presuntas allegadas a Jerí Oré.

Al respecto, indicó que el jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de Palacio de Gobierno se acreditó ya hace varias semanas para efectuar los servicios de control pertinentes y que están recopilando información, no solo en el Despacho Presidencial, sino en todas las entidades donde hayan sido designadas las jóvenes involucradas.

“Ya estamos trabajando en eso, calculo que en unos 10 días ya tengamos un informe básico que me permita, si encuentro irregularidades, generar un servicio de control pertinente”, declaró Aguilar Surichaqui.

LEA TAMBIÉN:Contraloría “interviene” en caso en adjudicación de ANIN en carretera Chulucanas–Frías

Con relación a la transferencia de S/1,137 millones al Ministerio de Defensa (Mindef) para la compra de 24 aviones caza, informó que en este tema la Contraloría participó y dio una opinión, pero que no puede ofrecer detalles por la reserva que deben guardar en materias de seguridad y defensa del Estado.

El contralor señaló que se reunirá con el presidente de la República, José María Balcázar, para ver en qué pueden aportar al gobierno y cómo van a coordinar con la Presidencia. Foto: GEC.
El contralor señaló que se reunirá con el presidente de la República, José María Balcázar, para ver en qué pueden aportar al gobierno y cómo van a coordinar con la Presidencia. Foto: GEC.

Se reunirá con mandatario

En otro momento, el contralor señaló que se reunirá con el presidente de la república, José María Balcázar, para ver en qué pueden aportar al gobierno y cómo van a coordinar con la Presidencia.

Indicó que su labor recién empieza y esperarán un tiempo a que el jefe de Estado cumpla con sus funciones y obligaciones en el cargo. No obstante, subrayó que “la Contraloría no se casa con nadie, sea presidente o sea un funcionario público de un nivel mínimo”.

“Entonces nosotros, si encontramos algo irregular, si encontramos alguna cosa que no está bien (con respecto al mandatario), la vamos a hacer de conocimiento público,, sostuvo Aguilar.

LEA TAMBIÉN:Instituto Nacional Cardiovascular con 90 equipos inoperativos, alerta la Contraloría

De igual modo, señaló que la entidad que lidera continúa fiscalizando a las diferentes instituciones del Estado y precisó que recientemente estuvieron realizando servicios de control en el megapuerto de Chancay. “Lo mismo estamos haciendo con otros tipos de concesiones. Estamos también fiscalizando ministerios en temas emblemáticos y puntuales”, precisó.


TE PUEDE INTERESAR

Compra de 24 aviones para la FAP da un nuevo paso: Contraloría ya emitió opinión
UNSAAC autorizó reincorporación de personal con sanción de inhabilitación, advierte Contraloría
Instituto Nacional Cardiovascular con 90 equipos inoperativos, alerta la Contraloría
Hay más de 2,700 obras públicas paralizadas en el Perú, según la Contraloría

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.