El contralor general de la República, César Aguilar, informó que ya han puesto en marcha acciones de control para las denuncias que involucran al expresidente José Jerí y precisó que en unos 10 días emitirán un informe preliminar al respecto.

Así lo señaló al ser consultado por medios de prensa sobre las medidas que está llevando a cabo la institución que lidera frente a las denuncias por reuniones no registradas del exmandatario con empresarios chinos, así como los casos de contrataciones de presuntas allegadas a Jerí Oré.

Al respecto, indicó que el jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de Palacio de Gobierno se acreditó ya hace varias semanas para efectuar los servicios de control pertinentes y que están recopilando información, no solo en el Despacho Presidencial, sino en todas las entidades donde hayan sido designadas las jóvenes involucradas.

“Ya estamos trabajando en eso, calculo que en unos 10 días ya tengamos un informe básico que me permita, si encuentro irregularidades, generar un servicio de control pertinente”, declaró Aguilar Surichaqui.

Con relación a la transferencia de S/1,137 millones al Ministerio de Defensa (Mindef) para la compra de 24 aviones caza, informó que en este tema la Contraloría participó y dio una opinión, pero que no puede ofrecer detalles por la reserva que deben guardar en materias de seguridad y defensa del Estado.

Se reunirá con mandatario

En otro momento, el contralor señaló que se reunirá con el presidente de la república, José María Balcázar, para ver en qué pueden aportar al gobierno y cómo van a coordinar con la Presidencia.

Indicó que su labor recién empieza y esperarán un tiempo a que el jefe de Estado cumpla con sus funciones y obligaciones en el cargo. No obstante, subrayó que “la Contraloría no se casa con nadie, sea presidente o sea un funcionario público de un nivel mínimo”.

“Entonces nosotros, si encontramos algo irregular, si encontramos alguna cosa que no está bien (con respecto al mandatario), la vamos a hacer de conocimiento público, vamos a hacer el servicio de control pertinente y lo vamos a hacer de conocimiento, como lo hemos hecho”, sostuvo Aguilar.

De igual modo, señaló que la entidad que lidera continúa fiscalizando a las diferentes instituciones del Estado y precisó que recientemente estuvieron realizando servicios de control en el megapuerto de Chancay. “Lo mismo estamos haciendo con otros tipos de concesiones. Estamos también fiscalizando ministerios en temas emblemáticos y puntuales”, precisó.



