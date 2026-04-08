A pocos días de las elecciones generales 2026, el Ministerio Público advirtió que diversos delitos electorales pueden ser sancionados con penas de cárcel debido a que afectan directamente la voluntad popular y el normal desarrollo de los comicios.

¿Qué son los delitos electorales?

Los delitos contra la voluntad popular son aquellos que atentan contra el derecho al sufragio o alteran el proceso electoral. Estas conductas están tipificadas en el Código Penal y la Ley Orgánica de Elecciones, informo la Agencia Andina.

Principales delitos electorales

- Suplantación de votantes: Consiste en votar en lugar de otra persona, sufragar más de una vez o hacerlo sin tener derecho. Este delito puede ser sancionado con hasta 4 años de prisión.

- Compra de votos: Se configura cuando se ofrecen beneficios o promesas para inducir a un elector a votar en determinado sentido o abstenerse. La sanción alcanza hasta 4 años de cárcel.

- Coacción al elector: Implica obligar o impedir a una persona votar mediante amenaza o violencia. También contempla penas de hasta 4 años de prisión.

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- Alteración o destrucción de material electoral: Incluye acciones como falsificar actas, destruir registros o manipular ánforas electorales para alterar resultados. Las penas pueden llegar hasta los 8 años de prisión.

- Perturbación o impedimento del proceso electoral: Se sanciona a quienes interfieran o bloqueen el desarrollo de las elecciones mediante violencia o amenazas. Este es uno de los delitos más graves, con penas de hasta 10 años de cárcel.

Para las elecciones generales 2026, el Ministerio Público informó que más de 6 mil fiscales estarán desplegados a nivel nacional. Foto: ONPE

- Porte de armas: Está prohibido portar armas, incluso con licencia, durante la jornada electoral. La sanción va de 1 mes a 1 año de prisión, además del decomiso del arma.

El Ministerio Público exhortó a la población ad enunciar cualquier delito electoral. Los ciudadanos pueden acudir directamente a la Fiscalía o utilizar sus canales oficiales de atención. La institución subrayó que reportar estos hechos contribuye a garantizar elecciones limpias y transparentes.

Fiscales desplegados

Para las elecciones generales 2026, el Ministerio Público informó que más de 6 mil fiscales estarán desplegados a nivel nacional.

Estos funcionarios estarán presentes antes, durante y después de la jornada electoral, desde las 6:30 horas, en los centros de votación. Serán identificados con chalecos y medallas institucionales, y podrán recibir denuncias de los ciudadanos.