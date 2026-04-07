La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció como grupo prioritario para la aplicación del voto digital en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 a los ciudadanos cuya dirección domiciliaria registrada ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil corresponda al distrito de Cercado de Lima.

Así se estableció a través de la resolución jefatural Nº 000052-2026-JN/ONPE publicada en una edición extraordinaria del boletín de normas legales del Diario El Peruano.

“Poner el contenido de la presente resolución en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil”, se menciona en el artículo segundo.

Quiénes podrán votar de forma digital

La regla establece que solo podrán acceder al voto digital quienes tengan como domicilio el Cercado de Lima en su DNI. No importa si una persona vive actualmente en otro lugar; lo que vale es la dirección registrada oficialmente antes del cierre del padrón electoral.

El sistema se basa en los datos del Reniec, que son los que usan las autoridades para organizar las elecciones. Por eso, no basta con residir en el distrito, sino que esa información debe estar actualizada en los registros.

La ONPE tiene la facultad de decidir a qué grupos aplica este tipo de voto. La ley permite priorizar a distintos sectores, pero en este caso se optó por un grupo geográficamente cercano y manejable.